◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

１８位で出たツアー６勝の笠りつ子（３８）＝ＰＧＭ＝が３バーディー、１ボギーの７０と伸ばし、通算１アンダーでトップと１打差の２位に浮上した。昨年、ルール誤認でホールアウト後にペナルティーを受けた大会で、優勝争いに割って入った。ベテランが２０２１年ヨネックスレディス以来となる５年ぶりの勝利を目指す。２位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、２３）＝大東建託＝が７４で回り、２アンダーの単独首位に立った。

自分との戦いだった。笠はリーダーボードを見ずに、プレーを続けた。難コースに強風が吹きつけ、この日のアンダーパーは笠を含む５人だけ。「上がってみて自分の順位に驚いた。一打一打、とにかくボギーを打たないように気合でやっていた」と息をついた。

１番で第２打をピンそば１メートルにからめバーディー発進。５番で１５メートルをねじ込むと、６番パー３はグリーン外から放り込み、前半だけで３つスコアを伸ばした。１４番は第１打を左林に曲げながら、ダメージを最小限にとどめた。「あそこをボギーで上がれたのは大きかった。今日はパターが入ってくれた」と振り返った。

同じトレーナーに師事する米大リーグのロッキーズ・菅野智之投手（３６）と、近年のオフはハワイでトレーニングを共にしている。今年も多くのことを学んだ。球を打ち込みすぎてしまう笠の元に、合宿中にラインが届いた。「量より質だよ。切り替えるのは大変だろうけど、そうした方がいいよ」。同年代のアスリートからの貴重な助言を機に取り組み方を変えた。体と相談しながら、質を突き詰めていくことを意識するようになった。

因縁の大会で、優勝争いに加わった。「去年、ルールを間違ってベスト１０を外して、すごく悔しい思いをした。今回はしっかりルールを間違えないように。本当に気を引き締めてやっている」と明かした。昨年大会の最終日。大会関係者からの指摘により、第２ラウンドの１３番パー４での「誤所からのプレー」が発覚。ホールアウト後に２罰打が課され、最終順位は７位から１３位に変更になった。「今年は絶対に優勝したいと思っていた。明日どうなるか分からないけど、勝ちたい。いいところにいるので楽しみ」。５年ぶりの勝利へ、一球入魂を貫く。（高木 恵）