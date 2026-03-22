◆オープン戦 阪神１―０オリックス（２１日・京セラドーム大阪）

オリックス・宮城が、開幕スターターの「予行演習」を済ませた。ＷＢＣを終えてチームに合流した２０日、２７日の楽天戦（京セラＤ）で開幕投手を務めることが決定。この日は６回から３番手でオープン戦初登板し、２回１安打無失点、４奪三振の快投を見せた。最速は１４９キロを計測し、「全体的に打者と勝負できた。元気な証拠」と、一定の手応えを示した。

日本代表では２試合で計３回１／３を無失点。２大会連続の大舞台を経て、２４年から３年連続３度目の大役が回ってきた。「他にもいい投手はたくさんいたけど、頼ってくれる形になった。率直にうれしいし、頑張らなきゃいけない」。九里や右肘のコンディション不良で離脱が決まった山下を思いやり、覚悟を口にした。

この日の登板を経て、開幕のマウンドに向かう左腕。岸田監督は、長いイニングを投げることは否定しつつ、「いけるところまではいってもらう」と、信頼を口にした。３年ぶり覇権奪回へ、エースが先陣を切る。（南部 俊太）