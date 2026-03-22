◆オープン戦 阪神１―０オリックス（２１日・京セラドーム大阪）

阪神・高橋が５回２安打無失点の快投で、開幕２戦目の２８日・巨人戦（東京Ｄ）の先発を確実にした。４回１死まで完全投球を見せるなど、最速１４９キロの直球とツーシームを軸に６奪三振。「いろんなボールで空振りを取れて良かった」。２回２死一塁では、本番想定の“投前犠打”（記録は投ゴロ）も決め、「自信になりました」と、ほほえんだ。

オープン戦は４登板で２勝０敗、防御率０・６０。プロ入り後に５度の手術を受けた左腕が９年目で初の開幕ローテを手中に収め、藤川監督も「いい最初のスタートにしてもらいたい」と、うなずいた。これで、２７日からの開幕３連戦は大役を担う村上に続き、高橋が内定。そして、３戦目に２年目の伊原が急浮上した。

当初は大竹の起用で固めているとみられたが、この日の２軍・ソフトバンク戦（タマスタ筑後）で６回１０安打６失点。伊原は今季実戦４登板で計１４イニング無失点と安定しており、最終先発テストの２２日のオリックス戦（京セラＤ）の結果次第で、逆転ローテ入りの可能性が高まった。その場合、大竹には万全を期して開幕３カード目の４月３日からの広島３連戦（マツダ）で、昨季６勝（１敗）を挙げたキラーぶりを発揮させる公算が大きい。

球団初のセ・リーグ連覇は伝統の一戦の対戦成績がカギを握る。「１年間しっかり投げるぞ、という感じです」と高橋。球児阪神はぎりぎりまで選び抜いた先発３投手で、開幕Ｇ倒に向かう。（小松 真也）