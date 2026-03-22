「えっ？彼が選ばれなかったのか」29歳MFの日本代表選外に、対戦する英国人記者が驚き！「あれだけ活躍しているのに…」
周知の通り、日本代表はこの３月に英国遠征を実施。28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と親善試合を戦う。そのメンバー28人が19日に発表された。
その代表戦の前に、チャンピオンズリーグやプレミアリーグを取材するため、18日にロンドンに入った。
翌19日に、サッカーダイジェスト・ヨーロッパのスティーブ・マッケンジー記者とランチをとっていると、自然と日本代表の話題となった。
「ところで彼は選ばれたのかい？ コベントリーの...」
そう尋ねるスティーブ記者に「坂元（達裕）は選ばれなかったよ」と返すと、驚いた様子を見せた。
「えっ？ 彼が選ばれなかったのか。チャンピオンシップ（イングランド２部）であれだけ活躍しているのに」
29歳のMF坂元は、チャンピオンシップで首位を快走するコベントリーの主力としてプレー。右サイドでゴールに絡むプレーを連発し、躍動を続けている。
だが、2021年以来、日本代表からは遠ざかっており、今回も滑り込めなかった。それだけ、森保ジャパンの層が厚いということだ。
一方で、英国人記者が落選に驚くほど、このレフティがインパクトを残しているのもまた事実だろう。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
その代表戦の前に、チャンピオンズリーグやプレミアリーグを取材するため、18日にロンドンに入った。
翌19日に、サッカーダイジェスト・ヨーロッパのスティーブ・マッケンジー記者とランチをとっていると、自然と日本代表の話題となった。
そう尋ねるスティーブ記者に「坂元（達裕）は選ばれなかったよ」と返すと、驚いた様子を見せた。
「えっ？ 彼が選ばれなかったのか。チャンピオンシップ（イングランド２部）であれだけ活躍しているのに」
29歳のMF坂元は、チャンピオンシップで首位を快走するコベントリーの主力としてプレー。右サイドでゴールに絡むプレーを連発し、躍動を続けている。
だが、2021年以来、日本代表からは遠ざかっており、今回も滑り込めなかった。それだけ、森保ジャパンの層が厚いということだ。
一方で、英国人記者が落選に驚くほど、このレフティがインパクトを残しているのもまた事実だろう。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！