防府競輪のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）は21日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう22日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。また9Rでは「第8回ガールズフレッシュクイーン」を実施する。

茨栃好連係に期待して真杉が本命。吉田拓は前を買って出た以上、後手には回らない。真杉が先輩の頑張りを無駄にせず、番手から抜け出してG24度目の制覇へ。単騎古性は好位置確保から強襲し、逆転を狙う。地元の清水も意地で迫る。

＜1＞清水裕友 自力。難しい構成ですね…。出し惜しみしないように頑張る。

＜2＞古性優作 寺崎（浩平）君が状態が悪いみたいだったし、ラインの力でと思っていた。寺崎君と決勝に乗りたかったけど、自分の力不足。状態は後ろを気にしていた分、分からなかった。単騎。

＜3＞吉田拓矢 もうちょっとスパンと捲れるかなと思ったけど、寺崎さんが強かった。感じは2日目の方が良かった。出脚の部分が気になる。前で自力。真杉君の前は2回目。

＜4＞菅田壱道 道中はずっと余裕があった。大外で厳しいかなと思ったけど、落車に巻き込まれなくて良かった。集中して走れているし、調子はいい。単騎戦。

＜5＞小原太樹 （郡司）浩平に全てお任せだった。フレームを戻して前回の小田原がウソみたいに楽。反応がいい。深谷君へ。

＜6＞久米康平 町田（太我）君のスピードをもらったのと、余裕があったので3着まで届いた。清水君へ。少しでも彼の力になれるように。

＜7＞真杉匠 （吉田有を残せず）技量不足ですね。吉田兄弟の後ろを回りたかった。悔しいですね。自転車を少し触って、2日目よりも良くなった。吉田さんへ。

＜8＞山崎賢人 悪くはないけど、余裕がほしい。今回の中で3日目が一番良くて戦える状態だったが、もうひとつ欲しい。単騎自力。

＜9＞深谷知広 結果的に落車を避けただけが良かった。自信を持って乗れている感じがないし、いい手応えもない。自力。決勝に乗ったからにはチャンスがあるので準備したい。