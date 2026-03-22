インスタグラムを更新

バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が20日、自身のインスタグラムを更新し、スポーツウェアブランド「GIRAUDM」の2026シーズンにおけるブランドアンバサダーに就任したことを発表した。公開した“モデルショット”がファンの間で大好評を博している。

野中は、ブランドロゴが入った淡いラベンダーカラーのTシャツに黒のパンツ、白いヘアバンドを合わせたスポーティーな装いで登場。髪の毛をお団子に結んだ、試合ではあまり見られない姿なども合わせて公開。身長177センチのスタイルが映えている。

野中は自身のインスタグラムで「この度、スポーツウェアブランド『GIRAUDM（ジローム）』の2026シーズンブランドアンバサダーに就任することになりました！」と報告。「スポーツをする時はもちろんですが、それ以外の様々な場面でも大活躍だと思います！」などと記した。

ファンからは「可愛すぎます！ めっちゃ似合ってます」「なんちゅーモデルどハマり具合」「無茶苦茶可愛すぎる大大大大好きやん」「お団子キュン死してまうわ」「早速、買って来てみます！」「さすが！似合ってますね 僕も買ってみます！」などの声が上がった。

24歳の野中は身長177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題となった。



（THE ANSWER編集部）