フリーアナウンサーの有働由美子（５７）が、４月７日スタートのＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜、後１０・００）で連続ドラマに初出演することが２１日、分かった。

飾らない人柄で支持を得ている有働が初の本格演技に挑む。子育てを終え、鮨職人を目指す永作博美（５５）演じる主人公・待山みなとの高校の同級生、磯田泉美役。「永作博美さんの親友役は一生回ってこないチャンスだと思い、『恥をかいても何を言われてもいい！』と勇気を出して飛び込みました」と覚悟を明かした。

これまでナレーションなどの映像作品に出演経験はあるが、演技は「ほぼ初めて」という。ドラマの現場を経験し「クランクインから、生放送とは違う丁寧な撮影やお芝居の積み重ねに驚いています」と新たな発見を口にし「緊張する私に永作さんは優しく声をかけてくれて、のびのびと撮影に臨んでいます」と、周囲の気遣いに感謝した。

担当プロデューサーは「視聴者の皆さまにとっても刺激的でウイットに富んだサプライズを作れたら…と思い有働さんだ！とひらめきました」と抜てきへの思いを吐露。「お芝居をこれまでされてなかった有働さんとだからこそ、ナチュラルにこの世代のあるあるトークや空気感をお送りできるのではないかと期待し、このキャスティングに賭けたいと思いました」と期待を寄せた。

周囲の期待を背に新境地に立つ有働は「頑張っている人の“アロマ”のようなドラマだと思います。ご覧いただいて『明日も頑張ろう！』と思っていただけたらうれしい」とアピールした。また、猫背椿がスナックのママ役で出演する。