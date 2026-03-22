「めちゃくちゃ鬼門なんだな」日本vs豪州の３度目決勝で更新された“ジンクス”にネット反響！「またしても再現」「凄いなこれ」【女子アジア杯】
現地３月21日、オーストラリアで開催された女子アジアカップはついにファイナルを迎え、日本代表が地元オーストラリア代表を１−０で下した。日本は17分に浜野まいかの鮮烈ミドルで先制に成功すると、俄然ゲームを優位に進める。終盤は怒涛の攻勢に出たホームチームに押し込まれてピンチが連続するも、チーム一丸でこれを凌ぎ切って虎の子の１点を死守。落ち着いた試合運びで勝利し、２大会ぶり３度目の栄冠を掴んだ。
同大会史上最多となる７万5000の観衆を集めた大一番。日本とオーストラリアが女子アジアカップ決勝で対峙するのは３度目で、2014年と18年の過去２回はともに日本が勝利し、スコアは１−０だった。つまり今回も“１−０勝利”のジンクスが継続されたことになる。英紙『The Guardian』は「日本がまたしても１−０でオーストラリアを下した。決勝ではなんと３度目だ」と報じ、豪メディア『news.com.au』も「ふたたび日本に０−１で後塵を拝した。まるでコピーしたかのような再現だ」と伝えた。
SNSやネット上でも、この事実に気づいた日豪のファンからの書き込みが続々。「（日本は）めちゃくちゃ鬼門なんだな」「終わってみればまた０−１か」「凄いなこれは」「あれだけ攻めてもゴールは遠かった」「（豪州は）１点も取れてないのが悔しい」「日本の守備は神がかっていた」「地元開催で勝てると思ったのだが」「マチルダス（代表チームの愛称）の勝負弱さよ」など、さまざまな声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本をアジア制覇に導いた、浜野まいかの鮮烈ゴラッソ！
SNSやネット上でも、この事実に気づいた日豪のファンからの書き込みが続々。「（日本は）めちゃくちゃ鬼門なんだな」「終わってみればまた０−１か」「凄いなこれは」「あれだけ攻めてもゴールは遠かった」「（豪州は）１点も取れてないのが悔しい」「日本の守備は神がかっていた」「地元開催で勝てると思ったのだが」「マチルダス（代表チームの愛称）の勝負弱さよ」など、さまざまな声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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