元ＫＡＴ‐ＴＵＮの上田竜也（４２）とＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの川島如恵留（３１）が、１０月上演の舞台「ノッキンオン・ロックドドア ＴＨＥ ＳＴＡＧＥ」（東京・ＥＸシアター有明）でＷ主演を努めることが２１日、分かった。２人は初共演となる。

“たつのえ”として公私共にリスペクトし合う２人が、最強バディを結成する。上田が「普段から親交のある如恵留との共演！これはもう素晴らしい作品になるに違いありません」と確信すれば、川島も「大好きな先輩である上田竜也さんとＷ主演という形で参加させていただけること、心よりうれしく思います！」と、喜びを語った。

上田は不可能犯罪のトリックの解明を得意とする探偵を演じ、一方、川島は事件の動機や理由を読み解くのが得意な探偵役。最強バディとして難事件に挑む。

原作は青崎有吾氏による人気小説シリーズで、２３年にはＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗となにわ男子・西畑大吾のＷ主演でテレビドラマ化。ドラマ版でメイン監督を務めた鬼才・堤幸彦氏が今作も演出を務める。

アイドルとしてだけでなく、上田は小説、川島はエッセーを出版し、作家としての一面を持つなど共通点の多い２人。上田が「顔を合わせるのが待ち遠しいです」と、期待すれば、川島も「最強のタッグで、最高のステージをお届けします！」と、先輩とのコンビに自信をのぞかせた。