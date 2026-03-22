元KAT―TUNの上田竜也（42）とTravis Japanの川島如恵留（31）が舞台「ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE」（演出堤幸彦）にダブル主演する。上田プロデュースのイベントに川島が出演するなど親交はあるが舞台は初共演。上田は「これはもう素晴らしい作品になるに違いありません。抜群のチームワークで頑張りたい」と意気込んだ。

2023年にSixTONESの松村北斗（30）となにわ男子の西畑大吾（29）でドラマ化された青崎有吾氏の人気小説シリーズが原作で、2人の探偵が難事件を解決するミステリー。上田は不可能犯罪のトリックの解明を得意とする反面、人の気持ちなどお構いなし、突飛かつ傍若無人な言動を繰り返す変人・御殿場倒理役を演じる。

川島は現場の遺留品などから事件の動機や理由を読み解くことを得意とし、倒理とは対照的な常識人で、無個性な外見からよく助手に間違われる通称「地味眼鏡」こと片無氷雨役。「最上級の作品になることが確約されている座組に、ずっとお世話になってきた大好きな先輩である上田竜也さんとダブル主演という形で参加させていただけること、心より嬉しく思います！最強のタッグで、最高のステージをお届けします！」と力強く話した。

東京公演は、有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明で10月に上演。