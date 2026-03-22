日本代表ロコ・ソラーレが準決勝進出！７―５で強敵トルコを破る…カーリング世界選手権
◆カーリング 世界選手権（２２日、カナダ・カルガリー）
日本代表ロコ・ソラーレが準々決勝に臨み、強敵トルコに７―５で勝利した。日本時間２２日の午前７時から行われる準決勝で、カナダと対戦する。
１次リーグ（Ｌ）で敗れたトルコとの再戦。スキップ・藤沢五月は試合前、「トルコとはここ数回、勝てていない。相手のやりづらい作戦をとれば、チャンスは巡ってくる。しっかり集中したい」と話していた。
第３エンド（Ｅ）に日本が２点の複数得点を獲得し、３―１で折り返し。第６Ｅに３点奪われるも、第７Ｅは藤沢のラストショットが正確に決まり、すぐに３点取り返して６―４とした。
第８Ｅは１点取られるも、第９Ｅはブランクエンドとし、最終第１０Ｅは有利な後攻スタート。またも藤沢がラストショットを確実に決め、１点追加して７―５で勝ちきった。
３年ぶり３度目の出場となる大舞台。初出場の１６年は銀メダル、２３年は６位だった。日本勢初制覇を狙う今回は、混合ダブルスの世界選手権にも出場する小穴桃里をリザーブとして招集している。
◆ロコ・ソラーレの１次リーグ全成績
〈１〉６―３スイス
〈２〉９―５韓国
〈３〉１０―９ノルウェー
〈４〉４―９トルコ
〈５〉７―２オーストラリア
〈６〉３―４スコットランド
〈７〉８―６イタリア
〈８〉８―２スウェーデン
〈９〉８―３デンマーク
〈１０〉８―７中国
〈１１〉８―１米国
〈１２〉５―６カナダ
９勝３敗