◆カーリング 世界選手権（２２日、カナダ・カルガリー）

日本代表ロコ・ソラーレが準々決勝に臨み、強敵トルコに７―５で勝利した。日本時間２２日の午前７時から行われる準決勝で、カナダと対戦する。

１次リーグ（Ｌ）で敗れたトルコとの再戦。スキップ・藤沢五月は試合前、「トルコとはここ数回、勝てていない。相手のやりづらい作戦をとれば、チャンスは巡ってくる。しっかり集中したい」と話していた。

第３エンド（Ｅ）に日本が２点の複数得点を獲得し、３―１で折り返し。第６Ｅに３点奪われるも、第７Ｅは藤沢のラストショットが正確に決まり、すぐに３点取り返して６―４とした。

第８Ｅは１点取られるも、第９Ｅはブランクエンドとし、最終第１０Ｅは有利な後攻スタート。またも藤沢がラストショットを確実に決め、１点追加して７―５で勝ちきった。

３年ぶり３度目の出場となる大舞台。初出場の１６年は銀メダル、２３年は６位だった。日本勢初制覇を狙う今回は、混合ダブルスの世界選手権にも出場する小穴桃里をリザーブとして招集している。

◆ロコ・ソラーレの１次リーグ全成績

〈１〉６―３スイス

〈２〉９―５韓国

〈３〉１０―９ノルウェー

〈４〉４―９トルコ

〈５〉７―２オーストラリア

〈６〉３―４スコットランド

〈７〉８―６イタリア

〈８〉８―２スウェーデン

〈９〉８―３デンマーク

〈１０〉８―７中国

〈１１〉８―１米国

〈１２〉５―６カナダ

９勝３敗