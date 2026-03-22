BTS、3年5ヶ月ぶり完全体ライブ「僕たち7人は、いつだって同じ気持ち」
20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースしたBTSが、21日午後8時から韓国・光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催。2022年10月の『Yet to Come in BUSAN』以来、約3年5ヶ月ぶりの完全体ステージとなった。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
公演は、RMの「アンニョン、SEOUL！We’re back！」という掛け声でスタート。韓国の代表的な民謡「アリラン」の旋律の一部をサンプリングした「Body to Body」を披露し、約3年5ヶ月という時間を感じさせない一体感を生み出した。
Jinは「来てくださってありがとうございます。実は、今日この場所に立つまで不安も多かったんです。こうしてまた皆さんに会うことができて、本当に感謝していますし、幸せです」、Jiminは「7人でこうして皆さんに会えて本当に幸せです。会いたかったです。今日、ここ光化門広場を埋め尽くしてくださるとは想像しなかったのですが、こうしてまたお会いすることができて本当に幸せです」、J-hopeも「今日、僕たち7人がこのステージに一緒に立っているなんて信じられません」と話し、“再会”の喜びをかみしめた。
公演では、アルバム収録曲に加え、「Butter」「MIC Drop」「Dynamite」もパフォーマンスし、観客を歓喜させた。特に、本編ラストの「Dynamite」では大合唱が起き、希望にあふれるステージとなった。
Vは「僕たちにできることは、ただ止まらずに一歩ずつ、曲を出して、公演をして、ARMYの皆さんにいい姿を見せて、それが僕たちがやるべきことだと思うし前進することだと思っています。皆さんにこの歌が、少しでも慰めと力になれば嬉しいです。だから、そろそろタイトル曲にいかないとですね。「SWIM」をお聞かせします」と話し、タイトル曲「SWIM」へとつなげた。
最後に、SUGAは「ここで公演をできるようにしてくださったソウル市と数多い関係者の皆さん、現場で苦労してくださっている警察やほかの皆さんにも感謝しています」と感謝し、「これからも僕たちはみなさんとたくさん会えるようにたくさんのことを準備していますので、待っていてください」と予告。Jung Kookも「僕たち7人は、いつだって同じ気持ちです。皆さんがいてくれる限り、僕たちは常に最高の音楽とパフォーマンスを届けるために全力を尽くします」と約束した。アンコールでは「Mikrokosmos」を歌唱し、会場中をBTSを象徴する紫のペンライトで染め、幕を閉じた。
同公演は、Netflixにて全世界単独リアルタイム生中継された。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
公演は、RMの「アンニョン、SEOUL！We’re back！」という掛け声でスタート。韓国の代表的な民謡「アリラン」の旋律の一部をサンプリングした「Body to Body」を披露し、約3年5ヶ月という時間を感じさせない一体感を生み出した。
公演では、アルバム収録曲に加え、「Butter」「MIC Drop」「Dynamite」もパフォーマンスし、観客を歓喜させた。特に、本編ラストの「Dynamite」では大合唱が起き、希望にあふれるステージとなった。
Vは「僕たちにできることは、ただ止まらずに一歩ずつ、曲を出して、公演をして、ARMYの皆さんにいい姿を見せて、それが僕たちがやるべきことだと思うし前進することだと思っています。皆さんにこの歌が、少しでも慰めと力になれば嬉しいです。だから、そろそろタイトル曲にいかないとですね。「SWIM」をお聞かせします」と話し、タイトル曲「SWIM」へとつなげた。
最後に、SUGAは「ここで公演をできるようにしてくださったソウル市と数多い関係者の皆さん、現場で苦労してくださっている警察やほかの皆さんにも感謝しています」と感謝し、「これからも僕たちはみなさんとたくさん会えるようにたくさんのことを準備していますので、待っていてください」と予告。Jung Kookも「僕たち7人は、いつだって同じ気持ちです。皆さんがいてくれる限り、僕たちは常に最高の音楽とパフォーマンスを届けるために全力を尽くします」と約束した。アンコールでは「Mikrokosmos」を歌唱し、会場中をBTSを象徴する紫のペンライトで染め、幕を閉じた。
同公演は、Netflixにて全世界単独リアルタイム生中継された。