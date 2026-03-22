上田竜也（42）とTravis Japanの川島如恵留（のえる、31）が、舞台「ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE」（10月、東京・EXシアター有明）でダブル主演を務めることが22日、分かった。

公私で親交が深い「たつのえ」ペアがバディを結成する。同作は不可能犯罪のトリック解明を得意とする御殿場倒理（上田）と、事件の動機や理由の解明を担う片無氷雨（川島）の探偵2人が難事件を解決していく痛快ミステリー。青崎有吾氏による同名小説が原作で、23年にはSixTONESの松村北斗（30）となにわ男子の西畑大吾（29）のダブル主演でドラマ化された人気作が、初の舞台化となる。ドラマ版スタッフも集い、脚本はフジテレビ系「絶対零度」などを手がけた浜田秀哉氏、演出をテレビ朝日系「TRICK」などヒット作を生んだ名匠、堤幸彦氏が担う。

上田は堤氏と約9年ぶりのタッグ。「久しぶりにご一緒できると聞いてすごくワクワクしています」とし「堤監督のマジックによって、この作品がどれだけ魅力的になるのか今からとても楽しみです」と待ち望んだ。後輩・川島の存在も心強い。「普段から親交のある如恵留との共演！これはもう素晴らしい作品になるに違いありません」とうなった。

川島は、IQ（知能指数）上位2％の人だけが加入できる国際的なIQ団体「MENSA」の会員でもあり、知性的な氷雨役に適任。「最上級の作品になることが確約されている座組に、ずっとお世話になってきた大好きな先輩である上田竜也さんとダブル主演という形で参加させていただけること、心よりうれしく思います！最強のタッグで、最高のステージをお届けします！」と約束した。

11月に大阪公演の開催も予定されている。