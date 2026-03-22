リーグ・アン 25/26の第27節 トゥールーズとロリアンの試合が、3月22日01:00にスタジアム・トゥールーズにて行われた。

トゥールーズはヤン・グボホ（MF）、ジェイセン・ラッセルロウ（FW）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはバンバ・ディエン（FW）、カリム・デルマネ（MF）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

64分、トゥールーズは同時に2人を交代。ジェイセン・ラッセルロウ（FW）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）に代わりエメルソン（FW）、ワーレン・カマンツィ（DF）がピッチに入る。

73分、ロリアンは同時に2人を交代。バンバ・ディエン（FW）、カリム・デルマネ（MF）に代わりサンブ・スマノ（FW）、アイェグン・トシン（FW）がピッチに入る。

78分、ロリアンが選手交代を行う。テオ・ル・ブリ（MF）からパノス・カツェリス（MF）に交代した。

81分、ついに均衡が崩れる。トゥールーズのエメルソン（FW）がゴールが生まれトゥールーズが先制する。

その後もトゥールーズの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トゥールーズが1-0で勝利した。

なお、トゥールーズは5分にサンティアゴ・イダルゴ（FW）、86分にアーロン・ドヌム（FW）に、またロリアンは47分にノア・カディウ（MF）、70分にアブドゥライ・ファイ（DF）、90+10分にジャンビクトル・マケンゴ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 03:10:45 更新