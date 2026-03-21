「覚えてくれてたんだ」男性の本命サインは“記憶力”に出る
男性の一言に、「そんなことまで覚えてたの？」と思わず嬉しくなった経験はありませんか？本気の男性は、好きな人のことを自然と覚えているもの。本命サインは、大きな行動より日常の記憶に出ることがあります。
何気ない会話を覚えている
好きな食べ物や休日の予定など、何気ない話を覚えているのは、あなたの話をきちんと聞いているから。本命相手の会話を男性は聞き流しません。
以前の会話をつなげてくる
男性の方から「この前言ってた仕事、どうだった？」と続きに触れてくるのは、あなたとの会話を覚えているからです。本命相手には、会話をその場限りで終わらせません。
あなたの好みを行動に反映する
あなたが好きだと言っていたお店に誘ったり、あなたの苦手なことを避けたりするのは、あなたの好き嫌いを記憶しているからです。本命相手には、記憶を行動につなげます。
何気ない話を覚えていて、以前の会話の続きをしようとしたり、あなたの好き嫌いを行動に反映しようとする。そんな姿勢が男性にあるなら、その男性はあなたを心から大切にしています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「大丈夫？」の一言が愛情の証。男性が本命女性にだけにする“見守り行動”