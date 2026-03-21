思わずドン引き。男性が鬱陶しく感じる「女性からのアプローチ」
意中の男性にアプローチしても、なかなかうまくいかないと悩んでいませんか？
もしかしたら、男性が思わずドン引きするような方法をとっているのかも。
そこで今回は、男性が鬱陶しく感じる「女性からのアプローチ」について紹介します。
他の男性の存在を匂わせる
意中の男性の関心を引きたいばかりに、男性を嫉妬させようと他の男性の存在を匂わせつつアプローチしたことありませんか？
でも、このアプローチ方法だと男性から「その男性でいいんじゃないの？」と思われるのがオチで、むしろドン引きされてしまう可能性が高いでしょう。
しつこく連絡してしまう
アプローチにあたって連絡がしつこくなってしまうがちな女性も、男性から引かれてしまう可能性が高いでしょう。
男性にメールやLINEを送ったら、返信が来ないと不安になるのはわかりますが、少し我慢して繰り返しメッセージを送るのはやめ方がいいです。
また、男性のことを色々知りたくなって、立て続けに質問のメッセージを送ると、男性は返信するのを面倒に感じてしまいやすいので、それもやめた方が良いと言えます。
もし今回紹介したアプローチ方法に心当たりがいるなら、ぜひ改善してみてくださいね。
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