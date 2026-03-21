人から好かれる人と、なぜか距離を置かれてしまう人。その差って何？
特別に明るい性格というわけではないのに、自然と人に好かれる人がいます。一方で、本人は普通に接しているつもりでも、なぜか周囲と距離ができてしまう人も。その違いは、性格よりも日常の接し方にあることが少なくありません。
相手の話をきちんと聞いている
人に好かれる人は、会話の中で相手の話を丁寧に聞いています。自分の話をするよりも、まず相手の言葉を受け止める姿勢があるのです。そうした姿勢が「この人と話すと安心できる」という印象につながっているのでしょう。
相手の立場を想像している
言葉や態度は、受け取り方によって印象が変わります。好かれる人は、相手がどう感じるかを自然に想像しているもの。その小さな配慮が、人との距離を自然と近づけています。
自分の感情を押しつけない
自分の気持ちを強く一方的に伝えすぎてしまうと人間関係は難しくなるもの。好かれる人は、自分の感情を伝えつつも、相手の気持ちを尊重しています。そのバランス感覚で心地よい関係を作っているのです。
人に好かれるかどうかは、特別な社交術で決まるものではありません。話を聞く姿勢、相手への想像力、そして感情の伝え方。その小さな積み重ねが、人との距離を少しずつ変えていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼恋愛を急ぎすぎる人と、自然に深まる恋をする人。その差は“距離の縮め方”です