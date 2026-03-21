言っちゃった…。男が好きな女性だけにしか言わない「４つの言葉」
男性との会話中、男性から本命の女性だけにしか言わないセリフを言われていることに気づかないでいると、恋のチャンスを逃しているということに。そこで今回は、男性が好きな女性だけにしか言わない「４つの言葉」を紹介するので、覚えておきましょう。
「君と一緒だと楽しい」
もし男性と２人きりでいるときに、このセリフを言われた場合はかなり本命度が高いと言えます。「楽しい」とか「幸せ」のような言葉は、本当に好きな女性にしか使わないものです。
「付き合っている人いる？」
好きな女性に他の男の影がないかどうかは、男性なら誰しも気になるところ。だからこそ、付き合っている人の有無を聞いてくる男性は、あなたのことが好きな可能性大です。ここで彼氏がいないことを伝えれば、相手からのアプローチがますますエスカレートしていくでしょう。
「なんでも相談してね」
仕事のことはもちろん、プライベートなことまで「なんでも相談して」と言ってくる男性はいませんか？ ここまで優しくしてくれる男性は、きっとあなたを女性として意識していること間違いありません。もちろん興味ない女性にも、男性はある程度優しくしますが、本当に好きな女性にだけは「え、そこまでしてくれるの？」ってくらいに優しくしてくれます。
「無理しちゃダメだよ」
どんな男性も、好きな女性のことが一番大事。そのため、どんなときでも心配する傾向があります。例えば「あまり頑張りすぎないようにね」や「今日もお仕事おつかれさま」などと頻繁に言ってくるようであれば、かなり本気度が高いと言えるでしょう。
どれも普通のセリフに聞こえるかもしれませんが、本当に好きだからこそ口にする特別なセリフなんです。なので、好きな男性からこんな言葉を言われたら、思い切ってあなたからも本命サインを出してくださいね。
🌼浮気中で確定です。男が無意識に言う「適当すぎるセリフ」