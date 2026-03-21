若見えするのはどっち？ショートヘア＆ショートボブの“重心バランス”の違い
ショートヘアとショートボブ。長さが近くても、若々しく見えるかどうかは“重心の位置”でも変わります。トップの高さ、後頭部の丸み、毛先の重さ。2026年春のヘアトレンドでは、重さを残すよりも、シルエットの重心をどこに置くかが重要視されているのです。そこで今回は、ショートヘアとショートボブ、それぞれの重心設計について解説します。
軽やかに見せたいなら、重心を引き上げるショートヘア
ショートヘアは、トップに高さを出し、毛先に軽さをつくることで重心を上に引き上げるスタイル。レイヤーによる動きが視線を上に集めるため、全体の印象が軽やかに見えやすいのが特徴です。
柔らかな雰囲気を醸すなら、重心を安定させるショートボブ
ショートボブは、丸みのあるシルエットで重心を安定させるスタイル。後頭部のカーブと毛先ラインの厚みがバランスよく整うことで、自然なまとまりが生まれます。
トップを強く立ち上げるというより、丸みの位置を整えることでシルエットを美しく見せるのが鍵。軽さよりも、安定感や品のある印象をつくりやすいのが特徴です。
重心バランスの設計が見た目の印象を左右する
軽さを出して若々しい印象に見せたいならショートヘア。やわらかく整った印象をつくりたいならショートボブ。どちらも重要なのは、重さを増やすことではなく、シルエットの重心を整えること。トップ、後頭部、毛先のバランスが揃うと、印象は自然と若々しくなります。
ショートヘアは“高さ”で軽さをつくるスタイル。ショートボブは“丸み”で整えるスタイル。重心設計の違いを理解することで、なりたい自分にマッチするヘアスタイルを選んでくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
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