おしゃれのつもりが“おば見え”。今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春ワンピース」３選
春になると、１枚でコーデが完成するワンピースが活躍する季節。軽やかで楽に着られるのが魅力ですが、大人世代の場合、選び方によっては「おしゃれのつもりがなんとなく古い印象」に見えてしまうこともあります。実はワンピースは、シルエットや素材、丈感によって印象が大きく変わるアイテム。今回は、40代・50代が今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春ワンピース」を紹介します。
▲体のラインを拾いやすいリブ素材のワンピースや、ウエストのメリハリが出ないストンとしたシルエットは、着心地は楽でも全体が単調に見えやすい傾向。丈感や羽織りのバランスによっては、春コーデでもやや重たい印象になってしまうことも
ストンとした“ゆったりワンピース”
体型を隠そうとして、全体がゆったりしたワンピースを選んでしまうことは少なくありません。しかし、完全なストレートシルエットは、体のラインが見えない分、コーデ全体を重く見せてしまうことがあります。
特にカットソー素材のストンとしたワンピースは、部屋着のような印象になりやすいことも。大人のワンピース選びでは、落ち感のある素材や、ウエストにほんのり立体感が出るデザインを選ぶことで、自然とスタイルが整って見えます。
カジュアルすぎる“Tシャツワンピース”
Tシャツワンピースは楽に着られる反面、コーデによってはラフになりすぎてしまうことも。特にシンプルなカットソー素材の場合、部屋着の延長のような印象になりやすく、大人のコーデとしては少し物足りなく見えることもあるでしょう。
春に取り入れるなら、シャツ素材のワンピースや、ほどよいハリのある素材を選ぶと、きれいめな雰囲気を保ちやすくなります。１枚で着てもコーデが整うのが大人ワンピースの理想です。
中途半端な丈感のワンピース
ワンピースの印象を大きく左右するのが「丈感」。特に膝下あたりの中途半端な丈は、全体のバランスが取りにくく、どこか昔のコーデのように見えてしまうことがあります。
春のコーデでは、足首が見えるロング丈や、軽やかに揺れるマキシ丈を選びましょう。丈が変わるだけでも、全体のシルエットがすっきり見えやすくなります。
▲落ち感のあるナローワンピースやIラインシルエット、ベルト付きシャツワンピースなどを選ぶと、縦ラインが生まれて全体の印象がすっきり。ショート丈ジャケットやトレンチなど軽やかな羽織りを合わせることで、春らしい抜け感のある大人ワンピスタイルに
ワンピースは「楽な服」だからこそ、選び方で差が出るアイテム。シルエット、素材、丈感を少し見直すだけで、春コーデはぐっと洗練された印象になります。新しい服を買い足す前に、まずは手持ちのワンピースのバランスを見直してみましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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