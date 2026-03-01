ラ・リーガ 25/26の第29節 エスパニョールとヘタフェの試合が、3月22日00:15にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはキケ（FW）、ラモン・テラツ（MF）、ティリス・ドーラン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

34分、ヘタフェが選手交代を行う。ディエゴ・リコ（DF）からマリオ・マルティン（MF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+3分に試合が動く。ヘタフェのルイス・ミジャ（MF）のアシストからドミンゴス・ドゥアルテ（DF）がヘディングシュートを決めてヘタフェが先制。

さらに45+7分ヘタフェが追加点。ドミンゴス・ドゥアルテ（DF）のアシストからマウロ・アランバリ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とヘタフェがリードしてハーフタイムを迎えた。

エスパニョールは後半の頭から選手交代。シリル・ヌゴンジュ（FW）からロベルト・フェルナンデス（FW）に交代した。

65分、エスパニョールは同時に2人を交代。ラモン・テラツ（MF）、オマール・エルヒラリ（DF）に代わりペレ・ミジャ（MF）、ルーベン・サンチェス（MF）がピッチに入る。

68分、エスパニョールのルーベン・サンチェス（MF）のアシストからロベルト・フェルナンデス（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘタフェが1-2で勝利した。

なお、エスパニョールは90+3分にペレ・ミジャ（MF）、90+7分にエドゥ・エスポジト（MF）に、またヘタフェは46分にザイド・ロメロ（DF）、50分にアラン・ニョム（DF）、61分にジェネ（DF）、64分にマリオ・マルティン（MF）、84分にセバスティアン・ボセリ（DF）、90+1分にルイス・ミジャ（MF）、90+8分にキコ・フェメニア（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 02:40:18 更新