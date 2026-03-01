エールディヴィジ 25/26の第28節 フォルトゥナ・シッタルトとトウェンテの試合が、3月22日00:30にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。

フォルトゥナ・シッタルトはポール・グラドン（FW）、ディミトリス・リムニオス（MF）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはソンドレ・オージャセテル（MF）、サム・ラマース（FW）、ダーン・ロッツ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのランス・デュイベスティン（MF）のアシストからディミトリス・リムニオス（MF）がゴールを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

ここで前半が終了。1-0とフォルトゥナ・シッタルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分トウェンテが同点に追いつく。サム・ラマース（FW）のアシストからダーン・ロッツ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

57分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。イボ・ピント（DF）からイバン・マルケス（DF）に交代した。

60分トウェンテが逆転。サム・ラマース（FW）のアシストからクリスティアン・フリンソン（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トウェンテが1-2で勝利した。

なお、フォルトゥナ・シッタルトは22分にヤスパー・ダールハウス（FW）、57分にフィリップ・ブリタイン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 02:40:49 更新