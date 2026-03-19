◆イングランド・プレミアリーグ ▽第３１節 ブライトン２―１リバプール（２１日、アメリカンエクスプレス・スタジアム）

第３１節が４試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームで日本代表主将のＭＦ遠藤航（３３）が所属するリバプールと対戦。三笘は後半３１分から出場し、アディショナルタイム６分を含めて約２０分間、プレーした。遠藤は長期療養中で欠場。

試合は前半１４分にウェルベックがヘディングで決め、ブライトンが先制。リバプールは同３０分、左ＳＢケルケズがブライトン主将ダンクが頭でのバックパスに飛びつき、左足で同点。ブライトンは後半１１分にウェルベックが２点目を押し込み２−１と勝ち越した。

相性の良い昨季王者との対戦ではベンチ入りした三笘の登場は後半３１分。前節のサンダーランド戦を完全欠場した影響を全く感じさせないプレーを見せた。

左サイドでボールを受けるとリバプールＭＦジョーンズを交わし、ペナルティエリア内深くに侵入。折り返しのショートクロスでリバプール守備陣を慌てさせた。本人は試合後「９０分戦えるような状態ではなかった」とコメント。後半３１分からのプレーは「（時間を）制限してもらったんで良かった」と話して、動き自体には満足した様子だった。

久しぶりの代表復帰については「結果を出さないといけないですし、チーム作りの最終局面だと思うので、どういう存在感を出せるかによってＷ杯１戦目に関わってくると思う」と語り、今回は長い移動も時差もない主戦場である英国での戦いに意気込んでいた。