ケルンvsボルシアMG 試合記録
【ブンデスリーガ第27節】(ラインエネルギーシュタディオン)
ケルン 3-3(前半2-2)ボルシアMG
<得点者>
[ケ]サイード・エル・マラ(4分)、ラフナール・アヘ(7分)、エリック・マルテル(84分)
[ボ]イェンス・カストロップ2(1分、60分)、フィリップ・サンダー(20分)
<退場>
[ケ]エリック・マルテル(86分)
<警告>
[ケ]イサク・ベルグマン・ヨーハネソン(38分)、マービン・シュバーベ(52分)、ヤクブ・カミンスキ(61分)、ジェンク・エズカジャル(71分)、エリック・マルテル2(73分、86分)、ヤン・ティールマン(76分)、フロリアン・カインツ(90分+1)
[ボ]ハリス・タバコビッチ(71分)、ロッコ・ライツ(90分)
ケルン 3-3(前半2-2)ボルシアMG
<得点者>
[ケ]サイード・エル・マラ(4分)、ラフナール・アヘ(7分)、エリック・マルテル(84分)
[ボ]イェンス・カストロップ2(1分、60分)、フィリップ・サンダー(20分)
<退場>
[ケ]エリック・マルテル(86分)
<警告>
[ケ]イサク・ベルグマン・ヨーハネソン(38分)、マービン・シュバーベ(52分)、ヤクブ・カミンスキ(61分)、ジェンク・エズカジャル(71分)、エリック・マルテル2(73分、86分)、ヤン・ティールマン(76分)、フロリアン・カインツ(90分+1)
[ボ]ハリス・タバコビッチ(71分)、ロッコ・ライツ(90分)