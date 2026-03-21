ケイン＆ニャブリ＆オリーズで計4得点！ 伊藤洋輝途中出場のバイエルンが4発快勝
ブンデスリーガ第27節が21日に行われ、バイエルンとウニオン・ベルリンが対戦した。
首位のバイエルンは前節のレヴァークーゼン戦で引き分け、リーグ戦の連勝が「5」でストップ。それでも18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のセカンドレグではアタランタ（イタリア）に4−1と快勝し、伊藤洋輝も実戦復帰を果たした。ここから再び連勝街道を走ることはできるか。なお、伊藤はベンチから出番を待つこととなった。
試合は、立ち上がりからバイエルンが主導権を握り、ゴールに迫っていく展開となる。対するウニオン・ベルリンは、なかなかシュートまで持ち込むことができない時間が続く。
押し込み続けるバイエルンはチャンスを何度も作っていくが、最後の最後で決めきることができない。それでも43分、ミカエル・オリーズが得点を奪った。レオン・ゴレツカのロングフィードをボックス内右寄りの位置で受けたオリーズはシュートコースを作ってから左足を振り抜き、コントロールショットをゴール左に沈めた。
さらに前半アディショナルタイム1分、ジョシュア・キミッヒがボックス右外からクロスを上げ、そのこぼれ球をセルジュ・ニャブリが右足でゴールに叩き込み、リードを2点に広げた。前半はバイエルンの2点リードで終える。
後半開始すぐの49分、今度はハリー・ケインが決める。左の大外でボールを持ったニャブリからコンラート・ライマー、そしてケインへとボールがわたると少しボールを持ち運んでから右足でシュートをゴール右下に沈めた。
勢いが止まらないバイエルン。67分にはオリーズが華麗なルーレットで反転し、ライマーとのワンツーからシュート。これはブロックされたものの、そのこぼれ球をボックス内左寄りで拾ったなyぶりが右足でゴール右下にシュートを突き刺した。
バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は71分、キム・ミンジェに代えて伊藤洋輝を投入し、守備を固めにいく。一方のウニオン・ベルリンは目立ったチャンスを作れず、無得点のまま試合が進む。
試合はこのまま終了。バイエルンが4−0でウニオン・ベルリンに快勝した。
次節、バイエルンは4月4日にアウェイで鈴木唯人を擁するフライブルクと、ウニオン・ベルリンは4月5日にホームで藤田譲瑠チマらを擁するザンクトパウリとそれぞれ対戦する。
【スコア】
バイエルン 4−0 ウニオン・ベルリン
【得点者】
1−0 43分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）
2−0 45＋1分 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
3−0 49分 ハリー・ケイン（バイエルン）
4−0 67分 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
首位のバイエルンは前節のレヴァークーゼン戦で引き分け、リーグ戦の連勝が「5」でストップ。それでも18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のセカンドレグではアタランタ（イタリア）に4−1と快勝し、伊藤洋輝も実戦復帰を果たした。ここから再び連勝街道を走ることはできるか。なお、伊藤はベンチから出番を待つこととなった。
押し込み続けるバイエルンはチャンスを何度も作っていくが、最後の最後で決めきることができない。それでも43分、ミカエル・オリーズが得点を奪った。レオン・ゴレツカのロングフィードをボックス内右寄りの位置で受けたオリーズはシュートコースを作ってから左足を振り抜き、コントロールショットをゴール左に沈めた。
さらに前半アディショナルタイム1分、ジョシュア・キミッヒがボックス右外からクロスを上げ、そのこぼれ球をセルジュ・ニャブリが右足でゴールに叩き込み、リードを2点に広げた。前半はバイエルンの2点リードで終える。
後半開始すぐの49分、今度はハリー・ケインが決める。左の大外でボールを持ったニャブリからコンラート・ライマー、そしてケインへとボールがわたると少しボールを持ち運んでから右足でシュートをゴール右下に沈めた。
勢いが止まらないバイエルン。67分にはオリーズが華麗なルーレットで反転し、ライマーとのワンツーからシュート。これはブロックされたものの、そのこぼれ球をボックス内左寄りで拾ったなyぶりが右足でゴール右下にシュートを突き刺した。
バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は71分、キム・ミンジェに代えて伊藤洋輝を投入し、守備を固めにいく。一方のウニオン・ベルリンは目立ったチャンスを作れず、無得点のまま試合が進む。
試合はこのまま終了。バイエルンが4−0でウニオン・ベルリンに快勝した。
次節、バイエルンは4月4日にアウェイで鈴木唯人を擁するフライブルクと、ウニオン・ベルリンは4月5日にホームで藤田譲瑠チマらを擁するザンクトパウリとそれぞれ対戦する。
【スコア】
バイエルン 4−0 ウニオン・ベルリン
【得点者】
1−0 43分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）
2−0 45＋1分 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
3−0 49分 ハリー・ケイン（バイエルン）
4−0 67分 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
【動画】伊藤洋輝途中出場のバイエルンが快勝! vsウニオン・ベルリン
バイエルン・ミュンヘンの砦🔴⚪️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月21日
🇯🇵伊藤洋輝がリーグ戦4試合ぶりの出場
約1年ぶりの代表復帰を前に無失点で試合を締めたい
🇩🇪ブンデスリーガ第27節
🆚バイエルン×ベルリン
📺 #DAZN ライブ配信中#ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/OnBTvFTSUO
全てがパーフェクトな一撃💯— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月21日
オリーセが完璧なトラップから左足一閃
得意のパターンでバイエルンが先制✅
🇩🇪ブンデスリーガ第27節
🆚バイエルン×ベルリン
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🎙️こんな簡単にゴール決められます？— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月21日
ハリー・ケインが囲まれながらも
絶妙なコントロールでコースを作り決め切った！
こんな簡単にゴール決めてみたかった、、
🇩🇪ブンデスリーガ第27節
🆚バイエルン×ベルリン
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マジック・ニャブリ🪄— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月21日
ニャブリの強烈なシュートがニアを破った！
ドッペルバッグで猛アピール
🇩🇪ブンデスリーガ第27節
🆚バイエルン×ベルリン
📺 #DAZN ライブ配信中#ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/ZfqIP3h0C7