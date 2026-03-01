ブンデスリーガ 25/26の第27節 ウォルフスブルクとブレーメンの試合が、3月21日23:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクはヨナス・ウィンド（FW）、モハメド・アムーラ（FW）、イェスパー・リンドストロム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、ユスティン・エンジンマー（FW）、サミュエル・ムバングラ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分、ブレーメンは同時に2人を交代。サミュエル・ムバングラ（FW）、ニクラス・シュターク（DF）に代わりフェリックス・アグ（DF）、カリム・クリバリ（DF）がピッチに入る。なお、ニクラス・シュターク（DF）は負傷による交代とみられる。

65分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。イェスパー・リンドストロム（MF）からパトリック・ビマー（FW）に交代した。

68分に試合が動く。ブレーメンのフェリックス・アグ（DF）のアシストからユスティン・エンジンマー（FW）がゴールを決めてブレーメンが先制。

74分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。ヨナス・ウィンド（FW）、モハメド・アムーラ（FW）に代わりロブロ・マイエル（MF）、塩貝 健人（FW）がピッチに入る。

80分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。ビニシウス・ソウザ（MF）、ヨアキム・メーレ（DF）に代わりマキシミリアン・アーノルド（MF）、アダム・ダギム（MF）がピッチに入る。

85分、ブレーメンが選手交代を行う。ユスティン・エンジンマー（FW）からサリム・ムサフ（FW）に交代した。

90+2分にウォルフスブルクのモリッツ・イェンツ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もブレーメンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブレーメンが0-1で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は74分から交代で出場した。

また、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。

2026-03-22 01:30:24 更新