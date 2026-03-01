ブンデスリーガ 25/26の第27節 ハイデンハイムとレーバークーゼンの試合が、3月21日23:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはクリスティアン・コンテ（FW）、ブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、エレン・ディンクチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポク（FW）、マリク・ティルマン（MF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。レーバークーゼンのアレックス・グリマルド（DF）のアシストからマリク・ティルマン（MF）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

さらに35分レーバークーゼンが追加点。アレックス・グリマルド（DF）のアシストからパトリック・シック（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ハイデンハイムは後半の頭から2人が交代。ベネディクト・ギンバー（DF）、ヤン・シェップナー（MF）に代わりヨナス・フォーレンバッハ（DF）、ジュリアン・ニーユス（MF）がピッチに入る。

46分、レーバークーゼンが選手交代を行う。アーネスト・ポク（FW）からマーティン・テリヤー（FW）に交代した。

54分、レーバークーゼンが選手交代を行う。マーティン・テリヤー（FW）に代わりネイサン・テラ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

56分、ハイデンハイムのマーノン・ブッシュ（DF）のアシストからヘネス・ベーレンス（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

64分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。ルカ・ケルバー（MF）、クリスティアン・コンテ（FW）に代わりサーロンド・コンテ（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）がピッチに入る。

72分ハイデンハイムが同点に追いつく。マービン・ピエリンガー（FW）がPKを決めて2-2。試合は振り出しに。

しかし、79分レーバークーゼンが逆転。アレックス・グリマルド（DF）のアシストからパトリック・シック（FW）がヘディングシュートを決めて2-3と逆転する。

82分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。マリク・ティルマン（MF）、アレイクス・ガルシア（MF）に代わりティム・オーマン（DF）、エセキエル・フェルナンデス（MF）がピッチに入る。

83分、ハイデンハイムが選手交代を行う。ニクラス・ドルシュ（MF）からアドリアン・ベック（MF）に交代した。

85分ハイデンハイムのアドリアン・ベック（MF）のアシストからマービン・ピエリンガー（FW）がヘディングシュートを決めて3-3に追いつく。

その後もレーバークーゼンの選手交代が行われたがそのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、ハイデンハイムは25分にヤン・シェップナー（MF）、64分にルカ・ケルバー（MF）、90分にアドリアン・ベック（MF）、90+6分にマーノン・ブッシュ（DF）に、またレーバークーゼンは39分にパトリック・シック（FW）、74分にアレイクス・ガルシア（MF）、83分にイブラヒム・マザ（MF）、89分にジャレル・クアンサー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 02:10:30 更新