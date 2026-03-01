ブンデスリーガ 25/26の第27節 ケルンとボルシアＭＧの試合が、3月21日23:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはラグナル・アヘ（FW）、サイード・エルマラ（MF）、ヤクプ・カミニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、ケビン・シュテーガー（MF）、フランク・オノラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）はベンチからのスタートとなった。

その直後の1分に試合が動く。ボルシアＭＧのフランク・オノラ（MF）のアシストからイェンス・カストロップ（MF）がゴールを決めてボルシアＭＧが先制。

しかし、4分ケルンが同点に追いつく。イサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）のアシストからサイード・エルマラ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに7分ケルンが逆転。ヤクプ・カミニスキ（MF）のアシストからラグナル・アヘ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

だが、20分ボルシアＭＧのイェンス・カストロップ（MF）のアシストからフィリップ・サンダー（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

60分ボルシアＭＧが逆転。ヤニック・エンヘルハルト（MF）のアシストからイェンス・カストロップ（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

70分、ケルンは同時に2人を交代。Neumann Cenny（FW）、イサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）に代わりヤン・ティールマン（MF）、フェリペ・チャベス（MF）がピッチに入る。

77分、ケルンは同時に3人を交代。サイード・エルマラ（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、リントン・マイナ（MF）に代わりフロリアン・カインツ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ルカ・バルトシュミット（FW）がピッチに入る。

84分ケルンのフロリアン・カインツ（MF）のアシストからエリック・マルテル（MF）がヘディングシュートを決めて3-3に追いつく。

86分にケルンのエリック・マルテル（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もボルシアＭＧの選手交代が行われたがそのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は88分から交代で出場した。

2026-03-22 01:30:33 更新