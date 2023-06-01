塩貝が新体制で初出場も…17位ヴォルフスブルクは10戦未勝利で降格危機拡大。バックハウス好守連発＆菅原フル出場の15位ブレーメンに軍配
現地３月21日に開催されたブンデスリーガ第27節で、塩貝健人を擁する勝点21で17位のヴォルフスブルクと、菅原由勢が所属する同25で15位のブレーメンが前者のホームで対戦した。
今冬にオランダ１部のNECからステップアップした塩貝は、この日もベンチスタート。一方、昨夏よりイングランド２部のサウサンプトンから、レンタルで加入中の菅原は右SBで先発した。
残留争いの直接対決でヴォルフスブルクは度々チャンスを作るが、ブレーメンの守護神ミオ・バックハウス（日本名：長田澪）がビッグセーブを連発する。
前半はスコアが動かず、０−０で折り返すと、68分についに試合が動く。ジンマーが左足で見事なコントロールショットを炸裂させ、ブレーメンが先手を取った。
ビハインドを負ったヴォルフスブルクは、75分に２枚替えを敢行。塩貝とマイェルを投入する。20歳の日本代表FWは、ヘッキング体制初陣の前節で出番がなかったため、新監督の下で初出場となった。
その塩貝は81分にペナルティエリア左に上手く侵入。アルノルトにパスを送るが、得点には繋がらない。
結局、１−０でタイムアップ。菅原がフル出場したブレーメンが接戦を制した。対してヴォルフスブルクは10戦未勝利となり、降格の危機が広がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表に初招集された20歳FW塩貝、ペナルティエリア内で抜群の強さ発揮！しかし…
今冬にオランダ１部のNECからステップアップした塩貝は、この日もベンチスタート。一方、昨夏よりイングランド２部のサウサンプトンから、レンタルで加入中の菅原は右SBで先発した。
残留争いの直接対決でヴォルフスブルクは度々チャンスを作るが、ブレーメンの守護神ミオ・バックハウス（日本名：長田澪）がビッグセーブを連発する。
ビハインドを負ったヴォルフスブルクは、75分に２枚替えを敢行。塩貝とマイェルを投入する。20歳の日本代表FWは、ヘッキング体制初陣の前節で出番がなかったため、新監督の下で初出場となった。
その塩貝は81分にペナルティエリア左に上手く侵入。アルノルトにパスを送るが、得点には繋がらない。
結局、１−０でタイムアップ。菅原がフル出場したブレーメンが接戦を制した。対してヴォルフスブルクは10戦未勝利となり、降格の危機が広がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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