新監督になって初めて出場した塩貝。(C)Getty Images

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　現地３月21日に開催されたブンデスリーガ第27節で、塩貝健人を擁する勝点21で17位のヴォルフスブルクと、菅原由勢が所属する同25で15位のブレーメンが前者のホームで対戦した。

　今冬にオランダ１部のNECからステップアップした塩貝は、この日もベンチスタート。一方、昨夏よりイングランド２部のサウサンプトンから、レンタルで加入中の菅原は右SBで先発した。

　残留争いの直接対決でヴォルフスブルクは度々チャンスを作るが、ブレーメンの守護神ミオ・バックハウス（日本名：長田澪）がビッグセーブを連発する。

　前半はスコアが動かず、０−０で折り返すと、68分についに試合が動く。ジンマーが左足で見事なコントロールショットを炸裂させ、ブレーメンが先手を取った。
 
　ビハインドを負ったヴォルフスブルクは、75分に２枚替えを敢行。塩貝とマイェルを投入する。20歳の日本代表FWは、ヘッキング体制初陣の前節で出番がなかったため、新監督の下で初出場となった。

　その塩貝は81分にペナルティエリア左に上手く侵入。アルノルトにパスを送るが、得点には繋がらない。

　結局、１−０でタイムアップ。菅原がフル出場したブレーメンが接戦を制した。対してヴォルフスブルクは10戦未勝利となり、降格の危機が広がった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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