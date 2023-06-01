ウニオン・ベルリン戦でゴールを決めたオリーセ（左）とケイン（右）。（C）Getty Images

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　現地３月21日に開催されたブンデスリーガの第27節で、日本代表DF伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンが９位のウニオン・ベルリンとホームで対戦した。

　伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは、立ち上がりから押し込む展開が続く。９分、オリーセの浮き球パスに反応したケインがワンタッチで狙うも、上手くミートできず。

　その後もゲームを支配するなか、29分にはキミッヒのロングフィードに抜け出しスタニシッチの折り返しにカールがダイレクトで合わせたが、左のポストを叩いた。

　それでも43分に先制する。右サイドでボールを受けたオリーセが中に持ち込んで左足を一振り。鮮やかなコントロールショットを突き刺した。さらに45＋１分にはゴール前のこぼれ球をニャブリがボレーで叩き込んで追加点を挙げた。このまま２点リードで前半を終える。
 
　後半に入っても攻撃を緩めないホームチーム。49分には敵陣ボックス内でエースのケインが素早いターンから狙い澄ました一撃でネットを揺らす。

　さらに67分にもオリーセのシュートのこぼれ球を拾ったニャブリが強烈なシュートでニアを撃ち抜いて、自身この日２点目を決めた。

　72分にキム・ミンジェに代えて伊藤を投入したホームチームはその後、追加点こそ奪えなかったものの、危なげなくゲームを終わらせて４−０で完勝した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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