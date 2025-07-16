◆米大リーグオープン戦 ドジャース―アスレチックス（２１日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日午前３時５分開始予定）、オープン戦の本拠地・アスレチックス戦のスタメンを外れた。この日がアリゾナでのオープン戦は最終戦だったが、主力の多くはスタメンに入らなかった。

大谷は前日２０日（同２１日）にワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）終了後初めて打者としてオープン戦に出場。１打席目に三飛に倒れると、２打席目からは２打席連続三振を喫し、３打数無安打で途中交代した。オープン戦に打者で出場するのは２月２１日（同２２日）の敵地・エンゼルス戦以来２試合目立ったが、快音は響かなかった。

今春、オープン戦に出場するのは、２月２１日（同２２日）の敵地・エンゼルス戦以来、２試合目。同試合では１打席目に三塁へボテボテの当たりながら内野安打を放って３打数１安打だった。日本に帰国後の強化試合２試合では５打数無安打と快音は響かなかったが、ＷＢＣでは４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された。この日が、ＷＢＣ後初めて打者として出場するオープン戦だった。

ＷＢＣでは打者に専念していたが投手調整も続けていた大谷。１８日（同１９日）には本拠地・ジャイアンツ戦でオープン戦でマウンドに上がり、今季初の対外試合登板でオープン戦登板は３年ぶりだったが、５回途中１安打無失点の快投を見せた。この試合では指名打者として打線に入ることはなく、投球に専念する“一刀流”だった。

ドジャースは、この日の試合を終えると、ロサンゼルスに戻る。２２日（同２３日）は敵地、２３、２４日（同２４、２５日）は本拠地で通称「フリーウェーシリーズ」と言われるエンゼルスとのオープン戦３試合が組まれており、２６日（同２７日）に本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕を迎える。