【今日の献立】2026年3月22日(日)「基本の親子丼 簡単ふわとろ 絶品！プロ直伝の味わい by山下 和美さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本の親子丼 簡単ふわとろ 絶品！プロ直伝の味わい by山下 和美さん」 「若たけ煮」 「豆腐とミョウガのみそ汁」 の全3品。
定番の親子丼と、春の訪れを感じる若たけ煮が楽しめる和定食です。
【主食】基本の親子丼 簡単ふわとろ 絶品！プロ直伝の味わい by山下 和美さん
調理時間：15分
カロリー：884Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
玉ネギ 1/4個
溶き卵 4個分
ミツバ 1/2束
＜合わせだし＞
だし汁 150ml
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1/2
薄口しょうゆ 大さじ2
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
七味唐辛子 適量
2. 半量の溶き卵を回し入れ、半熟になったら残りの溶き卵とミツバを入れ、お好みのかたさに火を通す。
3. 丼にご飯をよそって(2)をかけ、七味唐辛子を振る。
【副菜】若たけ煮
だしの染みたタケノコが◎。タケノコの風味を楽しめるよう、薄味にしています。
調理時間：20分
カロリー：88Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ワカメ (生:ゆで)50g
だし汁 200ml
酒 大さじ1
みりん 大さじ2
薄口しょうゆ 小さじ2
木の芽 (あれば)適量
2. ワカメを加えてサッと火を通し、器に盛る。あれば木の芽を飾る。
【スープ・汁】豆腐とミョウガのみそ汁
シンプルなおみそ汁。ミョウガの香りがアクセントです。
調理時間：10分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ミョウガ 2個
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)適量
定番の親子丼と、春の訪れを感じる若たけ煮が楽しめる和定食です。
【主食】基本の親子丼 簡単ふわとろ 絶品！プロ直伝の味わい by山下 和美さん
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：884Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）鶏もも肉 1枚
玉ネギ 1/4個
溶き卵 4個分
ミツバ 1/2束
＜合わせだし＞
だし汁 150ml
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1/2
薄口しょうゆ 大さじ2
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
七味唐辛子 適量
【下準備】鶏もも肉は余分な脂を取り除き、食べやすい大きさに切る。玉ネギは薄切りにする。ミツバは根を切り落とし、長さ2cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を煮たて、鶏もも肉、玉ネギを加え、蓋をして中火で4分程煮る。
©Eレシピ
2. 半量の溶き卵を回し入れ、半熟になったら残りの溶き卵とミツバを入れ、お好みのかたさに火を通す。
©Eレシピ
3. 丼にご飯をよそって(2)をかけ、七味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【副菜】若たけ煮
だしの染みたタケノコが◎。タケノコの風味を楽しめるよう、薄味にしています。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：88Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）水煮タケノコ 200g
ワカメ (生:ゆで)50g
だし汁 200ml
酒 大さじ1
みりん 大さじ2
薄口しょうゆ 小さじ2
木の芽 (あれば)適量
【下準備】水煮タケノコは食べやすい大きさのくし切りにする。ワカメは水洗いし、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁と酒、水煮タケノコを入れ、落とし蓋をして中火で5分程煮る。みりんと薄口しょうゆを加えてさらに10分煮る。
©Eレシピ
2. ワカメを加えてサッと火を通し、器に盛る。あれば木の芽を飾る。
©Eレシピ
【スープ・汁】豆腐とミョウガのみそ汁
シンプルなおみそ汁。ミョウガの香りがアクセントです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）絹ごし豆腐 1/2丁
ミョウガ 2個
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)適量
【下準備】絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。ミョウガは縦半分に切って斜め薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たったら絹ごし豆腐とミョウガを加える。再び煮たったら火を弱め、みそを溶き入れ、器に注いでネギを散らす。
©Eレシピ