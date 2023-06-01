プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本の親子丼 簡単ふわとろ 絶品！プロ直伝の味わい by山下 和美さん」 「若たけ煮」 「豆腐とミョウガのみそ汁」 の全3品。
定番の親子丼と、春の訪れを感じる若たけ煮が楽しめる和定食です。

【主食】基本の親子丼 簡単ふわとろ 絶品！プロ直伝の味わい by山下 和美さん


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調理時間：15分
カロリー：884Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

鶏もも肉  1枚
玉ネギ  1/4個
溶き卵  4個分
ミツバ  1/2束
＜合わせだし＞
  だし汁  150ml
  みりん  大さじ2
  砂糖  大さじ1/2
  薄口しょうゆ  大さじ2
ご飯  (炊きたて)丼2杯分
七味唐辛子  適量

【下準備】

鶏もも肉は余分な脂を取り除き、食べやすい大きさに切る。玉ネギは薄切りにする。ミツバは根を切り落とし、長さ2cmに切る。

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【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を煮たて、鶏もも肉、玉ネギを加え、蓋をして中火で4分程煮る。

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2. 半量の溶き卵を回し入れ、半熟になったら残りの溶き卵とミツバを入れ、お好みのかたさに火を通す。

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3. 丼にご飯をよそって(2)をかけ、七味唐辛子を振る。

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【副菜】若たけ煮
だしの染みたタケノコが◎。タケノコの風味を楽しめるよう、薄味にしています。

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調理時間：20分
カロリー：88Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

水煮タケノコ  200g
ワカメ  (生:ゆで)50g
だし汁  200ml
酒  大さじ1
みりん  大さじ2
薄口しょうゆ  小さじ2
木の芽  (あれば)適量

【下準備】

水煮タケノコは食べやすい大きさのくし切りにする。ワカメは水洗いし、食べやすい大きさに切る。

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【作り方】

1. 鍋にだし汁と酒、水煮タケノコを入れ、落とし蓋をして中火で5分程煮る。みりんと薄口しょうゆを加えてさらに10分煮る。

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2. ワカメを加えてサッと火を通し、器に盛る。あれば木の芽を飾る。

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【スープ・汁】豆腐とミョウガのみそ汁
シンプルなおみそ汁。ミョウガの香りがアクセントです。

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調理時間：10分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1/2丁
ミョウガ  2個
だし汁  400ml
みそ  大さじ2
ネギ  (刻み)適量

【下準備】

絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。ミョウガは縦半分に切って斜め薄切りにする。

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【作り方】

1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たったら絹ごし豆腐とミョウガを加える。再び煮たったら火を弱め、みそを溶き入れ、器に注いでネギを散らす。

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