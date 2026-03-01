セリエA 25/26の第30節 パルマとクレモネーゼの試合が、3月21日23:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、アントニオ・ サナブリア（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

クレモネーゼは後半の頭から選手交代。アレッシオ・ゼルビン（MF）からトンマーゾ・バルビエリ（DF）に交代した。

54分に試合が動く。クレモネーゼのユセフ・マレー（MF）がゴールを決めてクレモネーゼが先制。

60分、パルマは同時に2人を交代。アレッサンドロ・チルカティ（DF）、オリバー・ソレンセン（MF）に代わりニコルッシ・カビーリャ（FW）、ガエタノ・オリスタニオ（MF）がピッチに入る。

67分、クレモネーゼは同時に2人を交代。アントニオ・ サナブリア（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）に代わりジェイミー・バーディ（FW）、マルティン・パジェロ（MF）がピッチに入る。

その直後の68分クレモネーゼが追加点。ジェイミー・バーディ（FW）のアシストからヤリ・バンデピュッテ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クレモネーゼが0-2で勝利した。

なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）はフル出場した。

2026-03-22 01:00:23 更新