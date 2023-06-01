鈴木彩艶が連続スタメンも、スーパーミドルに屈し連敗…パルマは降格圏クレモネーゼに16試合ぶり白星を献上
セリエA第30節が21日に行われ、パルマ・カルチョはホームでクレモネーゼと対戦した。
29試合が消化したリーグ戦でパルマは、ここまで勝ち点「34」を獲得し、現在12位。今節対戦する18位クレモネーゼとの勝ち点差は「10」と勝利して、残留を確実なものにしたい。
前節トリノ戦で復帰を果たしたGK鈴木彩艶は、今節も続けてスターティングメンバーに名を連ね、最後方からパルマの守備を支える。
試合の序盤、クレモネーゼがカウンターからチャンスを作り、シュートまで持ち込むも、GK鈴木が冷静にニアサイドを閉じ、セーブに成功。その後も、クレモネーゼが試合を支配し続けるが、試合の均衡は崩れず、スコアレスで試合を折り返す。
迎えた54分、クレモネーゼのユーセフ・マレーがこぼれ球を拾いダイレクトでミドルシュート。ショートバウンドで加速した一撃がGK鈴木の牙城を破り、アウェイのクレモネーゼが先制する。
さらに68分、クレモネーゼが追加点。カウンターからジェイミー・ヴァーディのパスにヤリ・ヴァンデプッテが抜け出し、GK鈴木との1対1を制し、ゴールに流し込む。
その後、攻勢に出るパルマだったが、最後までネットを揺らすことはできず、このまま試合終了。パルマはクレモネーゼに0−2で敗れた。パルマは次戦、4月4日に敵地でラツィオと対戦する。
【スコア】
パルマ 0−2 クレモネーゼ
【得点者】
0−1 54分 ユーセフ・マレー（クレモネーゼ）
0−2 68分 ヤリ・ヴァンデプッテ（クレモネーゼ）
29試合が消化したリーグ戦でパルマは、ここまで勝ち点「34」を獲得し、現在12位。今節対戦する18位クレモネーゼとの勝ち点差は「10」と勝利して、残留を確実なものにしたい。
前節トリノ戦で復帰を果たしたGK鈴木彩艶は、今節も続けてスターティングメンバーに名を連ね、最後方からパルマの守備を支える。
迎えた54分、クレモネーゼのユーセフ・マレーがこぼれ球を拾いダイレクトでミドルシュート。ショートバウンドで加速した一撃がGK鈴木の牙城を破り、アウェイのクレモネーゼが先制する。
さらに68分、クレモネーゼが追加点。カウンターからジェイミー・ヴァーディのパスにヤリ・ヴァンデプッテが抜け出し、GK鈴木との1対1を制し、ゴールに流し込む。
その後、攻勢に出るパルマだったが、最後までネットを揺らすことはできず、このまま試合終了。パルマはクレモネーゼに0−2で敗れた。パルマは次戦、4月4日に敵地でラツィオと対戦する。
【スコア】
パルマ 0−2 クレモネーゼ
【得点者】
0−1 54分 ユーセフ・マレー（クレモネーゼ）
0−2 68分 ヤリ・ヴァンデプッテ（クレモネーゼ）
【ゴール動画】クレモネーゼMFの超絶ミドル！
まるでイーグルショット🦅— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 21, 2026
🇲🇦マレフ 超低弾道ミドルが炸裂
セリエAでは21/22シーズン以来のゴール
🇮🇹セリエA第30節
🆚パルマ×クレモネーゼ
📺DAZN ライブ配信中#セリエA #だったらDAZN pic.twitter.com/x6GXFvRtG5