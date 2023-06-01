21日の未明、岐阜県高山市の北アルプスで登山をしていた男性が、テント泊をしていた際に、強風にあおられて滑落し、鼻の骨を折るなどのケガをしましたが、命に別状はないということです。

【写真を見る】北アルプス「槍ヶ岳」の登山客の56歳男性 テント泊をした際に強風にあおられテントごと滑落 鼻の骨を折るケガするも…岐阜県警山岳警備隊らに救助され命に別状なし 現場は標高約2400メートル付近

21日午前5時前、高山市奥飛騨温泉郷神坂の標高約2400メートルの「飛騨沢」付近で、槍ヶ岳に向かって登山中の男性から、「槍ヶ岳の登山道で、負傷した人がいる」と110番通報がありました。

警察によりますと、千葉県松戸市の56歳の男性が、新穂高から槍ヶ岳の間でテント泊をしていたところ強風にあおられ、テントごと滑落。その後、岐阜県警の山岳警備隊によって救助され、富山県消防防災ヘリで病院に運ばれました。男性は滑落した際に、鼻の骨を折るケガをしたほか、腕や脇腹に痛みがあるとみられますが、命に別状はないということです。

男性は事前に登山届を出した上で、20日に一人で高山市の新穂高の登山口から、槍ヶ岳をめざし、21日に再び新穂高の登山口に戻る予定でした。