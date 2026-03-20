７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ― ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。

ＢＴＳはメンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたが、２０日に３年９か月ぶりのアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」をリリース。７人がステージにそろうのは２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来約３年半ぶりとなった。

リーダー・ＲＭが１９日のリハーサル中に足首を負傷し、一部パフォーマンスを制限する形となったが、７人完全体のステージでは圧倒的なカリスマ性を発揮。タイトル曲の「ＳＷＩＭ」など新アルバムの収録曲を中心にパフォーマンス。「Ｂｕｔｔｅｒ」「ＭＩＣ Ｄｒｏｐ」「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」などおなじみの曲も披露し、ＡＲＭＹ（ファンネーム）も熱いかけ声で応えた。

◆メンバーあいさつ（抜粋）

【ＲＭ】

長い道のりだったけど、ついにここに来ました。

新しい、僕たちらしい音楽は何だろうと悩んで、ＬＡで２か月間、一緒に楽曲制作をして、韓国に戻ってからもポストプロダクションをずっとして完成したのが『ＡＲＩＲＡＮＧ』というアルバムです。

こうした転換点でどのような選択をすべきか、どんなアーティストでありたいのか、自分自身に問い続けました。結局、答えは外ではなく中にあったんです。自分自身の声に耳を傾け、その悩みや不安まで隠さずに詰め込むこと。それが今回のアルバムに込めたかった目標だったと思います。

【Ｊｉｎ】

数年前、釜山コンサートで「僕たちを待っていてほしい」と伝えたことが、今でも鮮明に記憶に残っています。実は、今日この場所に立つまで不安も多かったんです。こうしてまた皆さんに会うことができて、本当に感謝していますし、幸せです。

始まる前に「ステージの下で緊張してるけど、（ステージに）上がったら、すぐ『ＭＩＣ ＤＲＯＰ』してるはずだよ」と言いました。そのＭＩＣ ＤＲＯＰも一瞬で過ぎてしまいました。雰囲気が本当にいいですね。皆さんが新曲をすごく気に入ってくださっているのが伝わってきて、僕まで気分が上がります。

【ＳＵＧＡ】

今回のアルバムでは、僕たち７人の姿を最も率直にお見せしようとしました。以前よりも成熟し、成長したＢＴＳの姿をお見せできるよう努力しましたし、ようやく披露することができて本当に幸せです。

僕たちがしばらく立ち止まらなければならなかった時間、僕たちが最後まで守るべきものは何か、また変化すべきものは何か、について、本当にたくさん悩みました。今でも確信は持てないし、不安もありますが、そうした感情さえもすべて僕たちの感情、僕たちの姿なのだと思っています。

【ｊ―ｈｏｐｅ】

今日、僕たち７人がこのステージに一緒に立っているなんて信じられません。長い間お待たせしましたよね…。ＡＲＭＹ、待っていてくれてありがとう。

実は今回のアルバムには、さまざまな色彩の楽曲が収録されています。その中には、僕たちの数多い葛藤も込められています。実は今回のアルバムを準備しながら、少しは忘れられてしまうのではないか、皆さんが覚えていてくださっているか、という悩みも正直ありました。

ＡＲＭＹの皆さん、戻ってこれて本当に幸せです。すべての瞬間は皆さんのおかげです。ＢＴＳ ２．０はまだ始まったばかりです！

【Ｊｉｍｉｎ】

皆さん、寒くはないですか？大丈夫ですか？ 皆さんが幸せそうな姿を見ることができて、僕も幸せな気持ちでステージをやっています。

実は、僕たちはそんなに特別な人ではなくて…。言おうとしていたことは、皆さんと同じように、毎瞬間が怖いですし、今回のステージを準備しながらも不安でしたが、そんな気持ちさえも受け入れながら、「ｋｅｅｐ ｓｗｉｍｍｉｎｇ」したら、いつか、答えを見つけられると信じています。

【Ｖ】

僕たちにできることは、ただ止まらずに一歩ずつ、曲を出して、公演をして、ＡＲＭＹの皆さんにいい姿を見せて、それが僕たちがやるべきことだと思うし前進することだと思っています。

僕たちはこの瞬間を数えきれないほど想像してきました。数年間、数えきれないほど想像し、やりたい、やりたいと思いました。ＡＲＭＹの皆さんが目の前にいるから本当に感動的で、明日、いや、今日、僕の夢にも出てきてくださいね。

【Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋ】

本当に久しぶりですね。今夜のことは、一生忘れられないと思います。正直、カムバックに対するプレッシャーもありましたが、皆さんの前に立ったら、ただただうれしいです。

僕たち７人は、いつだって同じ気持ちです。皆さんがいてくれる限り、僕たちは常に最高の音楽とパフォーマンスを届けるために全力を尽くします。Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ！