【15分で低カロおかず】材料ぜーんぶ入れて煮るだけ『さば缶とじゃがいものカレー煮』

フライパンで煮るだけで完成！決め手はカレー粉入りのスパイシーな味つけ。さば缶と驚くほどよく合い、じゃがいもも入って食べ応え抜群。忙しい日にも頼れるスピードおかずです。

『さば缶とじゃがいものカレー煮』のレシピ

材料（2人分）

さば缶詰（水煮・190g入り）……1缶

じゃがいも……2個（約250g）

〈A〉

水……2/3カップ

カレー粉……小さじ1

洋風スープの素（顆粒）……小さじ1/2

塩……小さじ1/2

しょうゆ……大さじ1/2

中濃ソース……大さじ1/2

サラダ油……大さじ1/2

作り方

（1）0からはじめる下準備

さば缶は汁けをしっかりきる。じゃがいもは皮をむいて幅6〜7mmの半月切りにし、水に2分ほどさらして水けをきる。Aは混ぜておく。

（2）加熱する

フライパンにサラダ油を弱めの中火で熱し、さば缶を入れて1分ほど炒める。じゃがいもを加えて炒め合わせ、Aを加えてさっと混ぜる。落としぶた*をして中火で6〜7分煮る。

＊アルミホイルをフライパンの直径よりもひとまわり小さめの円形に切り、中央に直径2cmくらいの穴をあけたもの。

おいしく作るコツ

さば缶は汁けをしっかりきることと、煮る前に1分ほど炒めることが大事！ これで缶詰特有のくせがやわらぎます。

カレー粉のスパイシーな味わいがさば缶に驚くほどよく合います。じゃがいもも入って食べ応え抜群の、満足感のある一皿です！

武蔵 裕子ムサシ ユウコ 料理家 両親と双子の息子の３世代の食卓を長年切り盛りしてきた経験から、合理的で健康的、時短、簡単でありながらおいしい料理を提案。15年以上にわたり、魚焼きグリルの調理の幅広さに注目し研究を重ねてきた。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）