ケルンvsボルシアMG スタメン発表
[3.21 ブンデスリーガ第27節](ラインエネルギーシュタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ケルン]
先発
GK 1 マービン・シュバーベ
DF 32 クリストファー・ルンド
DF 33 ラブ・ファンデンベルフ
DF 36 C. Neumann
DF 39 ジェンク・エズカジャル
MF 6 エリック・マルテル
MF 13 サイード・エル・マラ
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン
MF 37 リントン・マイナ
FW 9 ラフナール・アヘ
控え
GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー
GK 44 M. Köbbing
DF 3 ドミニク・ハインツ
MF 11 フロリアン・カインツ
MF 27 F. Chávez
MF 29 ヤン・ティールマン
FW 7 ルカ・バルトシュミット
FW 30 マリウス・ビュルター
FW 38 Y. Niang
監督
Lukas Kwasniok
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 9 フランク・オノラ
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 42 チアゴ・ペレイラ・カルドソ
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 36 W. Mohya
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
※23:30開始
<出場メンバー>
[ケルン]
先発
GK 1 マービン・シュバーベ
DF 32 クリストファー・ルンド
DF 33 ラブ・ファンデンベルフ
DF 36 C. Neumann
DF 39 ジェンク・エズカジャル
MF 6 エリック・マルテル
MF 13 サイード・エル・マラ
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン
FW 9 ラフナール・アヘ
控え
GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー
GK 44 M. Köbbing
DF 3 ドミニク・ハインツ
MF 11 フロリアン・カインツ
MF 27 F. Chávez
MF 29 ヤン・ティールマン
FW 7 ルカ・バルトシュミット
FW 30 マリウス・ビュルター
FW 38 Y. Niang
監督
Lukas Kwasniok
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 9 フランク・オノラ
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 42 チアゴ・ペレイラ・カルドソ
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 36 W. Mohya
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります