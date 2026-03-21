[3.21 ブンデスリーガ第27節](ラインエネルギーシュタディオン)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ケルン]

先発

GK 1 マービン・シュバーベ

DF 32 クリストファー・ルンド

DF 33 ラブ・ファンデンベルフ

DF 36 C. Neumann

DF 39 ジェンク・エズカジャル

MF 6 エリック・マルテル

MF 13 サイード・エル・マラ

MF 16 ヤクブ・カミンスキ

MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン

MF 37 リントン・マイナ

FW 9 ラフナール・アヘ

控え

GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー

GK 44 M. Köbbing

DF 3 ドミニク・ハインツ

MF 11 フロリアン・カインツ

MF 27 F. Chávez

MF 29 ヤン・ティールマン

FW 7 ルカ・バルトシュミット

FW 30 マリウス・ビュルター

FW 38 Y. Niang

監督

Lukas Kwasniok

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 4 ケビン・ディクス

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 9 フランク・オノラ

MF 17 イェンス・カストロップ

MF 27 ロッコ・ライツ

MF 29 ジョー・スカリー

FW 15 ハリス・タバコビッチ

控え

GK 42 チアゴ・ペレイラ・カルドソ

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 5 マービン・フリードリヒ

DF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 13 ジョバンニ・レイナ

MF 36 W. Mohya

MF 38 H. Bolin

FW 18 町野修斗

監督

オイゲン・ポランスキ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります