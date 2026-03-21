#藤枝MYFC 応援マネージャーの #fishbowl です

明治安田J2・J3百年構想リーグ 第7節

AWAY #福島ユナイテッド 戦 応援に到着しました⚽️#藤枝MYFC#一体感プラス1#2026福島vs藤枝 https://t.co/rtGGg6ZCXT pic.twitter.com/b1rN40z0bC — fishbowl (@fishbowl2021) March 21, 2026

明治安田J2・J3百年構想リーグ 第7節

AWAY #福島ユナイテッド 戦

応援に駆けつけましたー( ᐢᢦᐢ )勝ったー㊗️

ゴール裏の最前で観てたので迫力が凄かった!

DAZNにも沢山抜かれたらしいね〜

ゴール裏の美女軍団らしい笑笑

PK戦直接観るのも初めてで面白かったー!



#藤枝MYFC pic.twitter.com/mZVPwh4q6R — 佐佐木一心 (@COCOfishbowl) March 21, 2026

明治安田J2・J3百年構想リーグ 第7節

AWAY #福島ユナイテッド 戦 #藤枝MYFC の応援に、静岡から福島までいきました⚽️

応援たのしかったー!!選手の方たちもすごくかっこよくて試合もおもしろかったです!みれてよかった‼️‼️#一体感プラス1 #fishbowl pic.twitter.com/weKEFhJgRw — 吉田柚佳 (@YUZUKAfishbowl) March 21, 2026

藤枝MYFC勝利ーー!!!

AWAYで応援するのも楽しかった⚽️#藤枝MYFC #福島ユナイテッドFC 戦 pic.twitter.com/gFMxx4jkbX — 大白桃子 (@MOMOfishbowl) March 21, 2026

明治安田J2・J3百年構想リーグ 第7節

AWAY #福島ユナイテッド 戦 応援しに行きました!



勝利を見ることが出来て良かったし、ホームとは違うチャントができて楽しかったー!



#藤枝MYFC https://t.co/G2EmhQwDKk pic.twitter.com/hqolzclT5R — 木村日音 (@HARUfishbowl) March 21, 2026

この試合を中継した『DAZN』のカメラでも映され、ファンからは「DAZNでみんな映ってたよー!!」「DAZNゴール裏の美女軍団としてfishbowlが試合前に映像で抜かれる!」「試合終了後めっちゃDAZNカメラに抜かれててワロタ」「アウェイ福島まで応援に行くfishbowlすごすぎる」「反則級にかわいい」「可愛すぎる!!」などの声が届いた。メンバーの1人である佐佐木一心さん(@COCOfishbowl)は藤枝の勝利を喜びつつ、「ゴール裏の最前で観てたので迫力が凄かった! DAZNにも沢山抜かれたらしいね〜 ゴール裏の美女軍団らしい笑笑」とコメント。「PK戦直接観るのも初めてで面白かったー!」と観戦を楽しんだ様子だった。