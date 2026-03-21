　女性アイドルグループ『fishbowl(フィッシュボウル)』が藤枝MYFCのアウェー戦に来場し、話題となっている。

　fishbowlは2021年結成され、静岡県を拠点に活動中。2025年から藤枝の応援マネージャーを務めている。

　グループの公式X(@fishbowl2021)は21日、とうほう・みんなのスタジアム(福島)で同日に行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-B第7節・福島ユナイテッドFC戦(3-3、PK5-3)の現地観戦を報告。メンバーが藤枝のユニフォームを着た写真も公開している。

　この試合を中継した『DAZN』のカメラでも映され、ファンからは「DAZNでみんな映ってたよー!!」「DAZNゴール裏の美女軍団としてfishbowlが試合前に映像で抜かれる!」「試合終了後めっちゃDAZNカメラに抜かれててワロタ」「アウェイ福島まで応援に行くfishbowlすごすぎる」「反則級にかわいい」「可愛すぎる!!」などの声が届いた。

　メンバーの1人である佐佐木一心さん(@COCOfishbowl)は藤枝の勝利を喜びつつ、「ゴール裏の最前で観てたので迫力が凄かった! DAZNにも沢山抜かれたらしいね〜 ゴール裏の美女軍団らしい笑笑」とコメント。「PK戦直接観るのも初めてで面白かったー!」と観戦を楽しんだ様子だった。