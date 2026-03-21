アウェー遠征した“ゴール裏の美女軍団”が話題に「可愛すぎ」「反則級」「めっちゃDAZNに抜かれてた」
女性アイドルグループ『fishbowl(フィッシュボウル)』が藤枝MYFCのアウェー戦に来場し、話題となっている。
fishbowlは2021年結成され、静岡県を拠点に活動中。2025年から藤枝の応援マネージャーを務めている。
グループの公式X(@fishbowl2021)は21日、とうほう・みんなのスタジアム(福島)で同日に行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-B第7節・福島ユナイテッドFC戦(3-3、PK5-3)の現地観戦を報告。メンバーが藤枝のユニフォームを着た写真も公開している。
この試合を中継した『DAZN』のカメラでも映され、ファンからは「DAZNでみんな映ってたよー!!」「DAZNゴール裏の美女軍団としてfishbowlが試合前に映像で抜かれる!」「試合終了後めっちゃDAZNカメラに抜かれててワロタ」「アウェイ福島まで応援に行くfishbowlすごすぎる」「反則級にかわいい」「可愛すぎる!!」などの声が届いた。
メンバーの1人である佐佐木一心さん(@COCOfishbowl)は藤枝の勝利を喜びつつ、「ゴール裏の最前で観てたので迫力が凄かった! DAZNにも沢山抜かれたらしいね〜 ゴール裏の美女軍団らしい笑笑」とコメント。「PK戦直接観るのも初めてで面白かったー!」と観戦を楽しんだ様子だった。
fishbowlは2021年結成され、静岡県を拠点に活動中。2025年から藤枝の応援マネージャーを務めている。
グループの公式X(@fishbowl2021)は21日、とうほう・みんなのスタジアム(福島)で同日に行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-B第7節・福島ユナイテッドFC戦(3-3、PK5-3)の現地観戦を報告。メンバーが藤枝のユニフォームを着た写真も公開している。
メンバーの1人である佐佐木一心さん(@COCOfishbowl)は藤枝の勝利を喜びつつ、「ゴール裏の最前で観てたので迫力が凄かった! DAZNにも沢山抜かれたらしいね〜 ゴール裏の美女軍団らしい笑笑」とコメント。「PK戦直接観るのも初めてで面白かったー!」と観戦を楽しんだ様子だった。
#藤枝MYFC 応援マネージャーの #fishbowl です— fishbowl (@fishbowl2021) March 21, 2026
明治安田J2・J3百年構想リーグ 第7節
AWAY #福島ユナイテッド 戦 応援に到着しました⚽️#藤枝MYFC#一体感プラス1#2026福島vs藤枝 https://t.co/rtGGg6ZCXT pic.twitter.com/b1rN40z0bC
明治安田J2・J3百年構想リーグ 第7節— 佐佐木一心 (@COCOfishbowl) March 21, 2026
AWAY #福島ユナイテッド 戦
応援に駆けつけましたー( ᐢᢦᐢ )勝ったー㊗️
ゴール裏の最前で観てたので迫力が凄かった!
DAZNにも沢山抜かれたらしいね〜
ゴール裏の美女軍団らしい笑笑
PK戦直接観るのも初めてで面白かったー!
#藤枝MYFC pic.twitter.com/mZVPwh4q6R
明治安田J2・J3百年構想リーグ 第7節— 吉田柚佳 (@YUZUKAfishbowl) March 21, 2026
AWAY #福島ユナイテッド 戦 #藤枝MYFC の応援に、静岡から福島までいきました⚽️
応援たのしかったー!!選手の方たちもすごくかっこよくて試合もおもしろかったです!みれてよかった‼️‼️#一体感プラス1 #fishbowl pic.twitter.com/weKEFhJgRw
藤枝MYFC勝利ーー!!!— 大白桃子 (@MOMOfishbowl) March 21, 2026
AWAYで応援するのも楽しかった⚽️#藤枝MYFC #福島ユナイテッドFC 戦 pic.twitter.com/gFMxx4jkbX
明治安田J2・J3百年構想リーグ 第7節— 木村日音 (@HARUfishbowl) March 21, 2026
AWAY #福島ユナイテッド 戦 応援しに行きました!
勝利を見ることが出来て良かったし、ホームとは違うチャントができて楽しかったー!
#藤枝MYFC https://t.co/G2EmhQwDKk pic.twitter.com/hqolzclT5R