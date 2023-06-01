【新華社北京3月21日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は21日、北京の釣魚台国賓館で多国籍企業の責任者と会見した。

何氏は、現在の中国経済は安定しながら前進し、新たな方向と高い水準を目指していると指摘。第15次5カ年規画（2026〜30年）ではハイレベルの対外開放を揺るぎなく拡大し、質の高い発展を推し進め、多国籍企業により広い市場機会を作り出すと述べ、多国籍企業の対中投資拡大と互恵協力の一層の深化を歓迎すると表明した。

多国籍企業の責任者は、中国経済への強い信頼を表明。引き続き中国市場を深く耕し、対中投資を持続的に拡大していく考えを示した。

英金融大手HSBCホールディングスやスイス金融大手UBS、オランダ穀物メジャールイ・ドレフュス、ドイツ医療機器大手シーメンスヘルシニアーズ、仏電機大手シュナイダーエレクトリック、英豪資源大手リオ・ティント、保険大手プルーデンシャル、スウェーデンの投資会社インベストール、英銀スタンダードチャータード、ブラジルのパルプ・製紙大手スザノ、タイの飲料大手TCファーマシューティカル・インダストリーズなどの責任者が出席した。