【ロンドン＝横堀裕也】デンマークの公共放送などは１９日、米軍による武力攻撃を想定し、自治領グリーンランドに派遣されたデンマーク軍が輸血用血液や、滑走路を爆破するための爆発物を準備していたと報じた。

グリーンランド領有を強硬に主張するトランプ米大統領が制圧を命じた場合を念頭に、「戦う用意ができていた」と伝えた。

報道によると、デンマークは第２次トランプ政権が発足後の早い段階から、仏独や北欧諸国などとグリーンランド防衛について協議を重ねた。欧州がグリーンランド防衛を重視していることを米側に示すため、２０２６年中の軍の派遣を検討していたという。

ただ、２６年１月の米軍によるベネズエラへの奇襲攻撃を目の当たりにし、「あらゆるシナリオを深刻に受け止める必要に迫られた」（デンマーク政府高官）。表向きには北極圏での訓練のためとして、仏独などの軍がグリーンランドに派遣された。その際、滑走路を爆破して米軍機の着陸を阻止するための爆発物なども持ち込まれたとしている。

トランプ氏は１月下旬時点では武力行使を否定したが、デンマーク側は「トランプ政権は約３年続く。一件落着ではない」と警戒を緩めていない。