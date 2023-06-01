タカラトミーアーツより、3月下旬に発売されるガチャの「トムとジェリー タフィーいっぱいコレクション2」。こちらは、ウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラによって生み出されたアニメ「トムとジェリー」をモチーフにしたミニフィギュアだ。

シリーズ第2弾でフィーチャーされているのは、主人公のふたりではなくタフィーである。タフィーはいつもおむつを着用している小さくてかわいいねずみ。世紀の食いしん坊で、ジェリーも手を焼く大胆不敵なキャラクターとして描かれる。今回は、タフィーがクッションの上でリラックスしている様子や、コミカルな場面がピックアップされたかわいらしいアイテムがラインナップされている。

クッションでのけぞるタフィー

こちらの「クッションでのけぞるタフィー」は、黄色いクッションの上でタフィーがまったりとくつろいでいる姿が再現されている。まさに日常の一場面を切り取ったようなアイテムだが、このゆるい雰囲気がなんとも魅力的だ。

気持ちよさそうな姿だ

何かを見つめているかのようだ

クッションはかなり大きめ

肉球も再現！

タフィーが寝そべっているクッション部分は、体よりも大きなサイズになっている。ふっくらとしているところや、柔らかそうな見た目など、造形も素晴らしい。タフィーも寝そべりながら何かを見つめているような表情をしており、こちらもキュートだ。

上から見るとキョトンとした表情をしている

クッションも柔らかそうだ

カップケーキにキスするタフィー

こちらの「カップケーキにキスするタフィー」は、チェリーがてっぺんに乗ったカップケーキに、タフィーがキスしている場面を再現したミニフィギュアだ。「なぜこんな場面になったのか？」など、見ているだけでいろいろな想像が膨らむ。

コミカルだけどかわいらしい

お尻を突き出しているようなポーズだ

尻尾の曲がり具合も絶妙だ

カップケーキも美味しそう！

スイートな匂いに誘われてか、あるいはあまりにも美味しそうなケーキが目の前にあったのかはわからないが、思わずキスしてしまっているところもタフィーらしい。ちなみに、アイテムとしてはケーキとタフィーはくっついた状態になっているので、このままの姿で飾っておくことができる。

大きな耳が目立つ

ケーキはどんな味がするのかな？

食パンにダイブするタフィー

いったい、どんな場面だよ!? と思わずツッコミを入れてしまいたくなるようなミニフィギュアが、こちらの「食パンにダイブするタフィー」だ。作中に登場するタフィーの正確なサイズ感はわからないものの、食パンを布団代わりに寝られるほど体が小さい点もかわいらしい。

いい香りが漂ってきそうだ

思いっきりリラックスしている

顔の半分が埋まっている

パンも厚切りだ

ベッドではなく、あくまでも食パンというところがこちらのアイテムのポイントだ。とくに真上から見ると、体や顔が食パンに埋もれている様子がよくわかる。この食パンの部分も、色合いや柔らかそうなもちもち感が伝わってきそうな仕上がりだ。

上から見るとどんな姿になっているのかよくわかる

モチモチとした質感が伝わってくる

コーヒーカップをかぶったタフィー

これまた「トムとジェリー」らしい、コミカルな場面を再現したミニフィギュアが、こちらの「コーヒーカップをかぶったタフィー」だ。なぜか頭にコーヒーカップをかぶせられ、前が見えずにふらふらとしているような姿になっている。

前が見えずに慌てているタフィー

カップの取っ手で持ち上げられそうだ

机の上に飾っておくと癒やされそう

このまま歩き出しそうな躍動感のある見た目だ

先ほどの食パンと比較すると、ずいぶん小ぶりなコーヒーカップとして表現されている。縮尺も含めてデフォルメされたサイズ感になっているところも、いかにもギャグタッチの海外アニメらしい。カップがちょうど鼻のあたりで止まっており、目が覆い隠された状態になっているところもコミカルで面白い。

何かに当たらないように手を前に出している

カップ部分はシンプルだがしっかりとした作りだ

こちらでご紹介してきた「トムとジェリー タフィーいっぱいコレクション2」は、3月下旬から順次発売される予定だ。タフィーをフィーチャーした今回のガチャだが、4種類と比較的集めやすい数になっているところも嬉しいポイントだ。アミューズメント施設などで見かけたときは、なくなってしまう前に集めておこう！

(C)TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. WB SHIELD:

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