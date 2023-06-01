【VSMS 1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”（二次予約分）】 3月22日 予約締切 価格：10,450円

ボークスは、1/100スケールプラキット「VSMS 1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”」二次予約分の申込を本日3月22日まで受け付けている。価格は10,450円。

本商品は「ファイブスター物語」（F.S.S.）に登場するゴティックメード「ディー・カイゼリン」を1/100スケールのプラキットで再現したもの。4色成型で、サイズは約190（幅）×180（奥行き）×309（高さ）mmとなっている。

ABSOMEC半完成品版の原型をベースに、劇場版「花の詩女 ゴティックメード」キービジュアルのマッシブなイメージを再現すべく、HSGK版からさらにバランスが再構築されている。

「氷の女皇帝」の異名を持つ美しいフェイスは、アイラインや唇の繊細な造形表現がなされており、特徴的なイヤリングは、組み立てやすいよう頬あてと一体化され、一部加工することで付属のクリアパーツ版と交換できる。

鋭利に突き出た肩部アッパー/バックシールドは内部フレームまで再現。その他、腕部に装備されたV字型のフライヤーや脚部装甲など、結晶生成で製造されたヘリオス装甲は、完全透明装甲と黒い半透明装甲とで可能な限り別パーツ化されている。

GTMならではの大きな手首は、立体的かつシャープな造形表現の左右平手・握り拳が付属。握り拳は親指・人差し指・その他3本の指の3箇所で別パーツ化され、それぞれ独立してわずかに可動することで、ガット・ブロウの保持や表情付けも可能。ガット・ブロウの刀身は伸縮選択式で、腰部サイドスカートを一部加工することで帯刀状態を選択式で再現できる。また、腕部フライヤーへの収納状態も選択式で再現可能で、柄にはフィルモアマークの刻印があり、デカールも付属する。

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