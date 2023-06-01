【トレイルミニ四駆 イースターバージョン (EZシャーシ)】 4月18日発売 価格：1,540円

東京・新橋にあるタミヤプラモデルファクトリー東京では様々なタミヤの新商品が展示されている。本稿では現在展示されている「トレイルミニ四駆 イースターバージョン (EZシャーシ)」を紹介しよう。本商品は4月18日発売予定、価格は1,540円。

「トレイルミニ四駆」は、高速でコースを駆け抜けるミニ四駆とは大きく異なるコンセプトを持つミニ四駆。フルカウルミニ四駆など高速で走るミニ四駆が時速20km/h以上、改造を加えると40km/h以上にもなるが、トレイルミニ四駆は時速1kmほど、砂利道や野原などを走らせる設計になっており、走らせながら歩いて追いかけることが可能。トルクが大きく、凸凹道や、角度の大きな坂もグングン登ることができる。

春らしい美しい若緑色のボディ。青いタイヤもいいアクセントだ

イースターはキリストがゴルゴダの丘で処刑され、その後復活したことを祝うキリスト教圏のお祭り。卵(エッグ)は"再生"を象徴するシンボルで、「イースターエッグ」はカラフルに彩色される。そしてそのイースターエッグを見えないように庭先に隠すのが「イースターラビット」。ウサギは卵を運ぶキャラクターとして知られている。「トレイルミニ四駆 イースターバージョン (EZシャーシ)」はこの「トレイルミニ四駆」シリーズのスペシャルバージョン。春を思わせる鮮やかな緑の車体に、卵を運ぶウサギがドライバーとなっている。

注目はやはり、ウサギのドライバーのかわいらしさだろう。首元のもふもふとした毛、黒目のつぶらな瞳、ウサギならではの口元、ピンと立った耳など見ているだけで笑みが浮かぶ。ウサギのパイロットは彩色済みパーツ。塗装しなくてもイメージに近く組み立てられる。そして卵だ。かごの中に小さな卵がきちんと造形されている。「卵を運ぶイースターラビット」というコンセプトで、ごついバギーに乗っているというデザインがとても面白い。

かわいらしいウサギのドライバーは彩色済みパーツだ

ウサギが卵を運んでいるのはイースターの伝承なのだ

クリアパープルのシャーシも本商品限定カラー

青いスパイクタイヤも特別製だ

春らしい特別なトレイルミニ四駆である

通常の「トレイルミニ四駆」は屋根があるのに対し、本商品はルーフバーとなっている。鮮やかな若緑色のボディも春にふさわしい爽やかな色で大きな魅力となっている。さらに水色のスパイクタイヤも本商品ならでは。この商品のパーツを使って愛車をカスタマイズするのもいいだろう。

「トレイルミニ四駆 イースターバージョン (EZシャーシ)」はそのかわいらしい姿でディスプレイモデルとしても魅力だが、やはり走らせて楽しんでほしい。スピードが抑えめのためテーブルの上でも走らせられるし、坂を作ってグングン登る姿をぜひ見てほしい。

(C)Tamiya