20日未明、三重県の新名神高速道路で大型トラックが渋滞の列に追突して6人が死亡した事故で、現在も身元の特定には至っていません。

【写真を見る】新名神高速の6人死亡の多重事故 依然として身元の特定に至っておらず 大型トラック運転手の容疑者の女について…勤務先の社長「健康面に問題はなく今まで大きな事故を起こしたこともない」

（CBC中道陸平記者）「水谷容疑者が留置施設から出てきました。ゆっくりと車に乗り込みます」

警察は21日午後、大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の水谷水都代容疑者（54）を、過失運転致死の疑いで送検しました。

この事故は20日午前2時20分ごろ、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが乗用車2台や大型トレーラーを巻き込む追突事故を起こしたもので、子ども3人を含む6人が死亡しました。死亡した6人は、いずれも三重県外在住とみられ、警察が身元の確認を進めています。

警察は21日、水谷容疑者が勤務していた広島市の運送会社などに家宅捜索に入りました。運送会社の社長は水谷容疑者について「健康面に問題はなく今まで大きな事故を起こしたこともない」と話しました。警察は、運行記録などを押収し、事故を起こした原因を調べています。