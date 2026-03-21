２０日、安徽省黄山市歙（きゅう）県で菜の花を観賞する人たち。（ドローンから、黄山＝新華社配信／樊成柱）

【新華社黄山3月21日】中国では春分を迎え、各地で咲き誇る花々がやわらかな春の気配を感じさせている。人々は外出し、春の景色を満喫している。

２０日、江蘇省揚州市痩西湖風景区で、花を観賞する人たち。（ドローンから、揚州＝新華社配信／斉立広）

２０日、雲南省昆明市の翠湖公園で、花を撮影する人。（昆明＝新華社配信／梁志強）

２０日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州文山市で満開となった梨の花。（文山＝新華社配信／熊平祥）

２０日、海南省瓊海（けいかい）市に咲く花。（瓊海＝新華社配信／蒙鍾徳）

２０日、河南省商丘市日月湖風景区で、花を観賞する人たち。（商丘＝新華社配信／李恒）

２０日、雲南省昆明市の円通山公園で満開となった桜。（パノラマ写真、ドローンから、昆明＝新華社記者／胡超）

２０日、雲南省昆明市の円通山公園で、満開の桜を楽しむ人たち。（ドローンから、昆明＝新華社記者／胡超）

２０日、雲南省昆明市の円通山公園で、満開の桜を楽しむ人たち。（昆明＝新華社記者／胡超）

２０日、雲南省昆明市の円通山公園で、桜の木の下で記念撮影する人。（昆明＝新華社記者／胡超）

２０日、安徽省黄山市黟（い）県で満開となった菜の花。（ドローンから、黄山＝新華社記者／曹力）