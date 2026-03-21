ゴンチャ新シリーズTEACRAFT登場♡香り華やぐ春ティー体験

ゴンチャから、新しいお茶の楽しみ方を提案するシリーズ「TEACRAFT」が誕生♡“こころ、ときめく、香りのお茶。”をコンセプトに、季節のフルーツや花と茶葉をブレンドした特別な一杯が登場します。第一弾は、いちごとローズが香る華やかなダージリンティー。日常にそっと彩りを添える、心ほどけるお茶時間を楽しんでみませんか♪

TEACRAFTが叶える新お茶体験

「TEACRAFT」は、茶葉本来の香りや味わいを大切にしてきたゴンチャが提案する新シリーズ。

季節に合わせたフルーツや花と上質な茶葉を組み合わせ、まるでブーケのように華やかな香りを楽しめるのが魅力です。

ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかな味わいに、いちごの爽やかさとローズの上品な余韻が重なり、ひと口ごとに気分まで明るくなるような特別な一杯に仕上がっています。

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4種のラインナップと価格

第一弾「ストロベリー&ローズ ダージリン」は4種類で展開。

ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー（ICED/HOT）



ICED 価格：S 380円／M 430円／L 520円／HOT 価格：S 380円／M 430円

ストロベリー&ローズ ダージリンティー（ICED/HOT）



ICED 価格：S 290円／M 340円／L 430円／HOT 価格：S 290円／M 340円

ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー（ICED/HOT）



ICED 価格：S 440円／M 490円／L 580円／HOT 価格：S 440円／M 490円

ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー（ICED/HOT）



ICED 価格：S 490円／M 540円／L 630円／HOT 価格：S 490円／M 540円

※記載価格はすべて税込みです。

話題のミルフォティーの魅力

注目は、ストレートティーにミルクフォームを合わせた「ミルフォティー」。甘じょっぱい濃厚なミルクフォームが、すっきりとしたダージリンの味わいを引き立て、飲み進めるごとに変化する味わいを楽しめます。

春のご褒美に香りのお茶を

華やかな香りとやさしい味わいが魅力の「TEACRAFT」は、日常を少し特別にしてくれるご褒美ティー♡

気分に合わせて選べる多彩なラインナップで、自分だけのお気に入りを見つける楽しさも広がります。

春のひとときを彩る一杯として、ぜひゴンチャで新しいお茶体験を楽しんでみてくださいね♪