◇柔道グランドスラム・トビリシ大会第2日（2026年3月21日 ジョージア・トビリシ）

柔道グランドスラム（GS）トビリシ大会2日目が行われ、日本勢は女子63キロ級と70キロ級に昨年世界選手権覇者の2人が出場した。

女子63キロ級は、今年の世界選手権（10月、バクー）代表内定済みの嘉重春樺（26＝ブイテクノロジー）が出場。初戦（2回戦）は米国の選手を相手に開始10秒で得意の寝技に持ち込み、1分14秒で崩れけさ固めによる一本勝ちを収めた。続く準々決勝はスペインの選手に左からの大外刈りで一本勝ち。準決勝はモンゴルの選手を相手に先に有効のポイントを取って優位に試合を進め、終了間際に相手が強引な小外掛けに来るところを左からの大内刈りで返して技ありで優勢勝ちを収めた。決勝は、2024年世界選手権覇者のファンリスアウト（オランダ）と対戦。内股や巴投げを積極的に何度も繰り出し、開始から2分51秒で相手に指導3つが与えられて嘉重の優勝が決まった。

昨年の世界選手権で5試合中4試合を寝技で勝ち上がって初出場初優勝の快挙を成し遂げた“新・寝技の女王”。昨年のGS東京も制して今年の世界選手権代表早期内定を勝ち取り、今大会へ向けては「立ち技を強化してきたのでどこまで通用するか確認したい。立ち技で取れれば、強みの寝技もこれまで以上に生きてくる」と新境地の開拓を目標に掲げてきた。その宣言通り、準々決勝では大外刈りで一本勝ちを収め、準決勝では大内刈りで技ありのポイント。決勝でも果敢に立ち技を仕掛けにいった。

これで2024年12月のGS東京大会からGSパリ、アジア選手権、世界選手権、グランプリ・グアダラハラ大会、GS東京、GSトビリシと国際大会7大会連続優勝。世界一の寝技に加え、立ち技でも強さを見せて新境地を開いた。