ハ・ジョンウ「過酷で不安な現実を明らかに」 “FIREを達成したい”切望の先の結末とは…【韓国ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』インタビュー】
大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』『暴君のシェフ』などで知られるスタジオドラゴンが制作し、俳優のハ・ジョンウが19年ぶりにドラマ復帰した韓国ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』が、U-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信中。（毎週土曜・日曜 後11：00〜）
【場面ショット】巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱を演じるハ・ジョンウ
同作は、莫大な借金に苦しむビルオーナーが、大切な家族と資産であるビルを守るために「偽装誘拐」に加担することから始まるサスペンスドラマ。主演を務めるのは、『チェイサー』『白頭山大噴火』など、韓国映画界を代表する名優ハ・ジョンウ。本作は、約19年ぶりとなるテレビドラマ復帰作となり、再開発による一発逆転を夢見るビルオーナーで、巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱キ・スジョンを演じる。
今回、主演のハ・ジョンウに加え、共演のイム・スジョン、キム・ジュンハン、クリスタル、シム・ウンギョンと制作陣のインタビューが到着。見どころやキャラクター紹介、出演のきっかけなどを語っている。
――『韓国でビルオーナーになる方法』について。内容や見どころを教えてください。
ハ・ジョンウ：このドラマの最大の魅力は、次の反転を引き起こし続ける一連の出来事と、キャラクターたちの変化する感情の弧にあります。誰かが崖っぷちに追い込まれたとき、周囲の世界が実際にはその人をさらに突き落とそうとする様子が見えてくることがあります。このシリーズは、そうした過酷で不安な現実を明らかにします。
イム・スジョン：このプロジェクトが魅力的なのは、典型的な悪役を描いていない点です。その代わりに、私たちと同じような普通の人々が、自らの選択を通じてどのように徐々に変化していくかを探求しています。このドラマの登場人物に典型的な悪役はいません。予期せぬ状況に直面し、一人一人がその瞬間の決断を通じて変わっていきます。闇に落ちる者もいれば、その中間に留まる者もいます。その曖昧さこそが、物語を非常に興味深いものにしています。
キム・ジュンハン：作家が元々小説家であるため、脚本が新鮮で予期せぬ展開に満ちていると感じました。ビルを象徴的な中心に据え、人々が自らの領土を主張しようとする姿を鮮明に描いています。誰もが悪役になり得る状況へと個人を駆り立てる欲望を浮き彫りにしています。
クリスタル：先輩俳優であるハ・ジョンウさんとイム・スジョンさんがこのプロジェクトを選んだという事実だけで興味をそそられました。一度脚本を読み始めたら、途中で置くことができませんでした。各エピソードが予期せぬ方向に展開するため、退屈する暇がありません。最初のエピソードから視聴者の皆さんは驚くはずです。その後すぐに、次は何が起こるのか、その次はどうなるのかと知りたくなるでしょう。毎話、反転の上に反転が重なっていきます。
シム・ウンギョン：このシリーズは、一つのビルをめぐる多くの異なる人々の野望を描いています。彼らがどこまで突き進むつもりなのかを見届けるのは非常に魅力的です。キャラクターたちの隠された欲望が表面化するにつれ、皮肉でブラックユーモアに満ちた状況が次々と発生します。視聴者の皆さんも、キャラクターたちの選択を見守りながら、賢く生きるとはどういうことかについて考えてみてほしいです。
イム・ピルソン監督：物語は、ヨンクルを通じてビルを購入した小規模な大家が、妻と共に財産と家族の両方を守るために手段を選ばず奮闘する姿を追います。スジョンは偽装誘拐計画を企てますが、それは誰も予想だにしなかった方向へと螺旋状に展開していきます。キャラクターたちの欲望が複雑に絡み合うにつれ、状況を解決しようとするあらゆる試みが事態をさらに悪化させます。「金持ちになりたい」という単純な欲望が不合理な思考と衝突するとき、どんなに小さな亀裂でも、それはより大きなものへと成長する可能性があります。その亀裂がどこまで広がるかを見守ることも、興味深いポイントの一つになるでしょう。
オ・ハンギ作家：このドラマは、ビルオーナーになる方法についての物語ではありません。むしろ、多くの韓国人が憧れるその夢を実際に叶えた人物が、その結果として人生が崩壊していく物語です。一見平凡な家長であるギ・スジョンは、自分のささやかなビルを守るために必死に苦闘し、次々と予測不可能な危機に直面します。物語の予測できない進行、俳優たちの力強い演技、そしてキャラクターたちの選択がもたらす魅力的な結末が、このドラマを定義しています。
――作品が伝えたいメッセージは？
イム・ピルソン監督：大層な道徳的教訓を伝えるよりも、純粋に面白いものを作るのが私の目標でした。これはスリラーでありサスペンス・サバイバル・ストーリーですが、ブラックコメディの要素も強く含んでいます。欲望に駆られたキャラクターたちが衝突する中で、奇妙なペーソスや滑稽に近い状況が生まれ、物語にエネルギーとユーモアをもたらします。その結果、視聴者にとって次に何が起こるか予測するのが難しいシリーズになるでしょう。
ハ・ジョンウ：撮影中、私は最近の「FIRE（経済的自立と早期リタイア）」を達成したいという現代の切望についてよく考えていました。それは人々が軽々しく決めるべきことではありません。もし誰かが非現実的な期待を持って突然の富を追求し、自分の能力を超えるリスクを負えば、たとえ成功したとしても、必然的に代償を払うことになります。それがこのシリーズの主要なテーマの一つだと信じています。もし誰かが安定した仕事を辞め、巨額の融資を受け、わずか2億ウォンの自己資金で20億ウォンのビルを買えば、その結末がいかに恐ろしいものになるかを視聴者は目の当たりにするでしょう。ビルを買うことは、人々が想像するような輝かしいゴールラインとは限りません。
――出演を決めた理由を教えてください。
イム・スジョン：ここ数年、自分のフィルモグラフィーをさまざまなジャンルに広げたいと考えており、それが最終的にこのプロジェクトに参加する決め手となりました。映画『蜘蛛の巣』からOTTシリーズ『パイン（Low Life）』、そして今回の『韓国でビルオーナーになる方法』まで、これらの作品は私のキャリアにおいて同じ章に属するものだと捉えています。
クリスタル：脚本が信じられないほど面白く、キャラクターもこれまで演じたことのないような役でした。自分にとってエキサイティングな新しい挑戦だと感じました。
シム・ウンギョン：長い間、悪役を演じたいと願っていたので、このプロジェクトでようやくその望みを叶えることができました。悪役を引き受けることは、俳優としての未知の領域へ私を押し出しました。特に、アクションシーンに挑戦する機会があり、撮影開始の数ヶ月前から集中的にトレーニングを積みました。これまでアクションを演じたことがなかったので、このプロジェクトを通じて自分の新しい一面をぜひ見せたいと思いました。
―― ハ・ジョンウ演じる、キャラクター「ギ・スジョン」について。
ハ・ジョンウ：スジョンは人間性の本質を反映したキャラクターだと捉えています。ある時は親切で、ある時は利己的で残酷にもなり得る、ごく普通の人です。人生最大の希望であるビルが奪われる危機に瀕したとき、彼は次第に絶望を深めていきます。自分よりも無慈悲な可能性のある人々に囲まれ、スジョンはただ生き残り、耐え忍ぶために奮闘し、人間性の多面性を露わにします。偽装誘拐が制御不能になるにつれ、スジョンは徐々に闇へと堕ちていきます。私の焦点は、その変貌を説得力のある形で描くことにありました。彼は本質的に無謀なキャラクターです。巨額の融資を受け、闇金からも借金をして、自分の能力を遥かに超えるビルを買いました。大きな夢を持っていますが、現実感覚に乏しい。その結果、物語を通じて多大な苦難を経験し、最終的には自分の選択の結果に直面することになります。
キム・ジュンハン：ミン・ハルソンにとって、スジョンは単に人生の一部となった友人であり、その存在がほとんど当たり前のように感じられる相手です。
オ・ハンギ作家：ギ・スジョンは、どこにでもいそうな平凡な家長として意図的に作り上げました。自分の小さなビルを守り、大家としての生活を維持するために必死に抗う彼の姿に、視聴者はより容易に共感できるだろうと考えました。
――イム・スジョン演じる、キャラクター「キム・ソン」について。
イム・スジョン：キム・ソンは、ビルよりも娘と家族の方が重要だと固く信じています。ある時点で、彼女は夫であるスジョンを助け始め、自らも事件に巻き込まれていきます。夫婦は日常生活の中でよく言い争いますが、彼女が家族を守ると決めてからは、予想だにしなかったスリリングな方法で協力し始めます。共に状況を解決しようとする中で、キム・ソンは驚くべき変貌を遂げます。彼女の行動は物語の中にブラックコメディ特有のリズムを生み出し、サスペンスを加えつつ、視聴者から予期せぬ笑いを誘い出します。
イム・ピルソン監督：イム・スジョンさんはこの役に並外れた深みをもたらしてくれました。人生の過酷な現実に立ち向かう母親であるキム・ソンを、強さとニュアンスの両方を持って演じ、最終的にキャラクターと物語に力強い命を吹き込んでくれました。
――キム・ジュンハン演じる、キャラクター「ミン・ハルソン」について。
キム・ジュンハン：このキャラクターに惹かれたのは、解釈の仕方が非常に多く存在したからです。ミン・ハルソンは彼独自の特異な基準に従って生きています。彼が完全に合理的だと信じている選択も、他人には衝撃的であったり、魅力的に映ったりすることがあります。彼は並外れて大きな野望を持っています。その夢の規模に合わせるために、彼は友人を自分たちの手に負えない状況へと引き込んでしまいます。彼は大胆で予測不能に行動し、しばしば躊躇することがありません。一致しないパズルのピースのように一貫性を欠いたキャラクターであるため、その予測不可能性を演じることは実際とても楽しかったです。
イム・ピルソン監督：ミン・ハルソンというキャラクターは、同情と苛立ちの両方を同時に呼び起こします。視聴者に大きな楽しみを与える多面的なキャラクターです。
――クリスタル演じる、キャラクター「チョン・イギョン」について
クリスタル：彼女は強力な不動産投資家のひとり娘です。外見は悩みがないように見えますが、あまり愛情を受けずに育ったことによる深い孤独感を抱えています。物語に登場する全てのキャラクターの中で、イギョンが最も人間味があり、純粋であると感じました。彼女の子供のような誠実さこそが魅力です。彼女はこのシリーズを通じて、尋常ではない数の苦難を経験します。一つのプロジェクトの中でこれほど多くの劇的な出来事を経験するキャラクターを演じるのは、私にとって初めてのことでした。シリーズ後半に見せるイギョンの姿は、序盤とはかなり異なるものになるでしょう。ですから、あまり驚かないでくださいね。
――シム・ウンギョン演じる、キャラクター「ヨナ」について。
シム・ウンギョン：ヨナは真意を読み取ることが不可能な、行動が全く予測できない謎めいた人物です。彼女は突如としてスジョンたちの前に現れ、不幸をもたらします。私が興味を惹かれたのは、彼女が従来の悪役とは大きく異なると感じた点です。観客の皆さんに、ヨナが寒気がするほど恐ろしく、かつ妙に純粋な存在として記憶してもらえたらうれしいです。不気味さと子供らしさという、ヨナが持つ二面性を視覚的に強調したいと考えました。やつれた不安な雰囲気を伝えるために、目の周りに赤みを加えました。そして、視聴者の皆さんにはヨナのシャツの右袖口にぜひ注目していただきたいです。彼女は私がこれまで演じた中で、最も道徳的に腐敗したキャラクターです。ヨナは他のキャラクターとは異なる、歪んだ形の欲望を持っています。無邪気で子供のように見えることもありますが、その無邪気さが不安や恐怖を感じさせることがあります。彼女に命を吹き込むプロセスを心から楽しみました。
――キャスティングについて。
イム・ピルソン監督：ハ・ジョンウさんは『韓国でビルオーナーになる方法』の正に中心です。ギ・スジョンを演じるのに他の誰かを想像することは不可能です。彼との仕事を通じて、まるで戦友として2本以上の映画を共に作ったかのような連帯感が生まれました。クリスタルさんはシリーズ後半で予想以上に力強い演技を見せてくれます。彼女は驚くべき変貌とより深い感情の幅を期待させてくれる俳優です。シム・ウンギョンさんに会えたのは純粋に幸運でした。彼女はヨナの謎めいた存在感と、無邪気で邪悪な性質をすばらしい魅力で表現してくれました。
オ・ハンギ作家：ハ・ジョンウさんのキャスティングが決まった瞬間、プロジェクトが真に始まったと感じました。制作陣の周囲に突如として独特の勢いが生まれました。まるで最初から彼を念頭に置いて脚本が書かれたかのように感じられたほどです。
【場面ショット】巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱を演じるハ・ジョンウ
同作は、莫大な借金に苦しむビルオーナーが、大切な家族と資産であるビルを守るために「偽装誘拐」に加担することから始まるサスペンスドラマ。主演を務めるのは、『チェイサー』『白頭山大噴火』など、韓国映画界を代表する名優ハ・ジョンウ。本作は、約19年ぶりとなるテレビドラマ復帰作となり、再開発による一発逆転を夢見るビルオーナーで、巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱キ・スジョンを演じる。
――『韓国でビルオーナーになる方法』について。内容や見どころを教えてください。
ハ・ジョンウ：このドラマの最大の魅力は、次の反転を引き起こし続ける一連の出来事と、キャラクターたちの変化する感情の弧にあります。誰かが崖っぷちに追い込まれたとき、周囲の世界が実際にはその人をさらに突き落とそうとする様子が見えてくることがあります。このシリーズは、そうした過酷で不安な現実を明らかにします。
イム・スジョン：このプロジェクトが魅力的なのは、典型的な悪役を描いていない点です。その代わりに、私たちと同じような普通の人々が、自らの選択を通じてどのように徐々に変化していくかを探求しています。このドラマの登場人物に典型的な悪役はいません。予期せぬ状況に直面し、一人一人がその瞬間の決断を通じて変わっていきます。闇に落ちる者もいれば、その中間に留まる者もいます。その曖昧さこそが、物語を非常に興味深いものにしています。
キム・ジュンハン：作家が元々小説家であるため、脚本が新鮮で予期せぬ展開に満ちていると感じました。ビルを象徴的な中心に据え、人々が自らの領土を主張しようとする姿を鮮明に描いています。誰もが悪役になり得る状況へと個人を駆り立てる欲望を浮き彫りにしています。
クリスタル：先輩俳優であるハ・ジョンウさんとイム・スジョンさんがこのプロジェクトを選んだという事実だけで興味をそそられました。一度脚本を読み始めたら、途中で置くことができませんでした。各エピソードが予期せぬ方向に展開するため、退屈する暇がありません。最初のエピソードから視聴者の皆さんは驚くはずです。その後すぐに、次は何が起こるのか、その次はどうなるのかと知りたくなるでしょう。毎話、反転の上に反転が重なっていきます。
シム・ウンギョン：このシリーズは、一つのビルをめぐる多くの異なる人々の野望を描いています。彼らがどこまで突き進むつもりなのかを見届けるのは非常に魅力的です。キャラクターたちの隠された欲望が表面化するにつれ、皮肉でブラックユーモアに満ちた状況が次々と発生します。視聴者の皆さんも、キャラクターたちの選択を見守りながら、賢く生きるとはどういうことかについて考えてみてほしいです。
イム・ピルソン監督：物語は、ヨンクルを通じてビルを購入した小規模な大家が、妻と共に財産と家族の両方を守るために手段を選ばず奮闘する姿を追います。スジョンは偽装誘拐計画を企てますが、それは誰も予想だにしなかった方向へと螺旋状に展開していきます。キャラクターたちの欲望が複雑に絡み合うにつれ、状況を解決しようとするあらゆる試みが事態をさらに悪化させます。「金持ちになりたい」という単純な欲望が不合理な思考と衝突するとき、どんなに小さな亀裂でも、それはより大きなものへと成長する可能性があります。その亀裂がどこまで広がるかを見守ることも、興味深いポイントの一つになるでしょう。
オ・ハンギ作家：このドラマは、ビルオーナーになる方法についての物語ではありません。むしろ、多くの韓国人が憧れるその夢を実際に叶えた人物が、その結果として人生が崩壊していく物語です。一見平凡な家長であるギ・スジョンは、自分のささやかなビルを守るために必死に苦闘し、次々と予測不可能な危機に直面します。物語の予測できない進行、俳優たちの力強い演技、そしてキャラクターたちの選択がもたらす魅力的な結末が、このドラマを定義しています。
――作品が伝えたいメッセージは？
イム・ピルソン監督：大層な道徳的教訓を伝えるよりも、純粋に面白いものを作るのが私の目標でした。これはスリラーでありサスペンス・サバイバル・ストーリーですが、ブラックコメディの要素も強く含んでいます。欲望に駆られたキャラクターたちが衝突する中で、奇妙なペーソスや滑稽に近い状況が生まれ、物語にエネルギーとユーモアをもたらします。その結果、視聴者にとって次に何が起こるか予測するのが難しいシリーズになるでしょう。
ハ・ジョンウ：撮影中、私は最近の「FIRE（経済的自立と早期リタイア）」を達成したいという現代の切望についてよく考えていました。それは人々が軽々しく決めるべきことではありません。もし誰かが非現実的な期待を持って突然の富を追求し、自分の能力を超えるリスクを負えば、たとえ成功したとしても、必然的に代償を払うことになります。それがこのシリーズの主要なテーマの一つだと信じています。もし誰かが安定した仕事を辞め、巨額の融資を受け、わずか2億ウォンの自己資金で20億ウォンのビルを買えば、その結末がいかに恐ろしいものになるかを視聴者は目の当たりにするでしょう。ビルを買うことは、人々が想像するような輝かしいゴールラインとは限りません。
――出演を決めた理由を教えてください。
イム・スジョン：ここ数年、自分のフィルモグラフィーをさまざまなジャンルに広げたいと考えており、それが最終的にこのプロジェクトに参加する決め手となりました。映画『蜘蛛の巣』からOTTシリーズ『パイン（Low Life）』、そして今回の『韓国でビルオーナーになる方法』まで、これらの作品は私のキャリアにおいて同じ章に属するものだと捉えています。
クリスタル：脚本が信じられないほど面白く、キャラクターもこれまで演じたことのないような役でした。自分にとってエキサイティングな新しい挑戦だと感じました。
シム・ウンギョン：長い間、悪役を演じたいと願っていたので、このプロジェクトでようやくその望みを叶えることができました。悪役を引き受けることは、俳優としての未知の領域へ私を押し出しました。特に、アクションシーンに挑戦する機会があり、撮影開始の数ヶ月前から集中的にトレーニングを積みました。これまでアクションを演じたことがなかったので、このプロジェクトを通じて自分の新しい一面をぜひ見せたいと思いました。
―― ハ・ジョンウ演じる、キャラクター「ギ・スジョン」について。
ハ・ジョンウ：スジョンは人間性の本質を反映したキャラクターだと捉えています。ある時は親切で、ある時は利己的で残酷にもなり得る、ごく普通の人です。人生最大の希望であるビルが奪われる危機に瀕したとき、彼は次第に絶望を深めていきます。自分よりも無慈悲な可能性のある人々に囲まれ、スジョンはただ生き残り、耐え忍ぶために奮闘し、人間性の多面性を露わにします。偽装誘拐が制御不能になるにつれ、スジョンは徐々に闇へと堕ちていきます。私の焦点は、その変貌を説得力のある形で描くことにありました。彼は本質的に無謀なキャラクターです。巨額の融資を受け、闇金からも借金をして、自分の能力を遥かに超えるビルを買いました。大きな夢を持っていますが、現実感覚に乏しい。その結果、物語を通じて多大な苦難を経験し、最終的には自分の選択の結果に直面することになります。
キム・ジュンハン：ミン・ハルソンにとって、スジョンは単に人生の一部となった友人であり、その存在がほとんど当たり前のように感じられる相手です。
オ・ハンギ作家：ギ・スジョンは、どこにでもいそうな平凡な家長として意図的に作り上げました。自分の小さなビルを守り、大家としての生活を維持するために必死に抗う彼の姿に、視聴者はより容易に共感できるだろうと考えました。
――イム・スジョン演じる、キャラクター「キム・ソン」について。
イム・スジョン：キム・ソンは、ビルよりも娘と家族の方が重要だと固く信じています。ある時点で、彼女は夫であるスジョンを助け始め、自らも事件に巻き込まれていきます。夫婦は日常生活の中でよく言い争いますが、彼女が家族を守ると決めてからは、予想だにしなかったスリリングな方法で協力し始めます。共に状況を解決しようとする中で、キム・ソンは驚くべき変貌を遂げます。彼女の行動は物語の中にブラックコメディ特有のリズムを生み出し、サスペンスを加えつつ、視聴者から予期せぬ笑いを誘い出します。
イム・ピルソン監督：イム・スジョンさんはこの役に並外れた深みをもたらしてくれました。人生の過酷な現実に立ち向かう母親であるキム・ソンを、強さとニュアンスの両方を持って演じ、最終的にキャラクターと物語に力強い命を吹き込んでくれました。
――キム・ジュンハン演じる、キャラクター「ミン・ハルソン」について。
キム・ジュンハン：このキャラクターに惹かれたのは、解釈の仕方が非常に多く存在したからです。ミン・ハルソンは彼独自の特異な基準に従って生きています。彼が完全に合理的だと信じている選択も、他人には衝撃的であったり、魅力的に映ったりすることがあります。彼は並外れて大きな野望を持っています。その夢の規模に合わせるために、彼は友人を自分たちの手に負えない状況へと引き込んでしまいます。彼は大胆で予測不能に行動し、しばしば躊躇することがありません。一致しないパズルのピースのように一貫性を欠いたキャラクターであるため、その予測不可能性を演じることは実際とても楽しかったです。
イム・ピルソン監督：ミン・ハルソンというキャラクターは、同情と苛立ちの両方を同時に呼び起こします。視聴者に大きな楽しみを与える多面的なキャラクターです。
――クリスタル演じる、キャラクター「チョン・イギョン」について
クリスタル：彼女は強力な不動産投資家のひとり娘です。外見は悩みがないように見えますが、あまり愛情を受けずに育ったことによる深い孤独感を抱えています。物語に登場する全てのキャラクターの中で、イギョンが最も人間味があり、純粋であると感じました。彼女の子供のような誠実さこそが魅力です。彼女はこのシリーズを通じて、尋常ではない数の苦難を経験します。一つのプロジェクトの中でこれほど多くの劇的な出来事を経験するキャラクターを演じるのは、私にとって初めてのことでした。シリーズ後半に見せるイギョンの姿は、序盤とはかなり異なるものになるでしょう。ですから、あまり驚かないでくださいね。
――シム・ウンギョン演じる、キャラクター「ヨナ」について。
シム・ウンギョン：ヨナは真意を読み取ることが不可能な、行動が全く予測できない謎めいた人物です。彼女は突如としてスジョンたちの前に現れ、不幸をもたらします。私が興味を惹かれたのは、彼女が従来の悪役とは大きく異なると感じた点です。観客の皆さんに、ヨナが寒気がするほど恐ろしく、かつ妙に純粋な存在として記憶してもらえたらうれしいです。不気味さと子供らしさという、ヨナが持つ二面性を視覚的に強調したいと考えました。やつれた不安な雰囲気を伝えるために、目の周りに赤みを加えました。そして、視聴者の皆さんにはヨナのシャツの右袖口にぜひ注目していただきたいです。彼女は私がこれまで演じた中で、最も道徳的に腐敗したキャラクターです。ヨナは他のキャラクターとは異なる、歪んだ形の欲望を持っています。無邪気で子供のように見えることもありますが、その無邪気さが不安や恐怖を感じさせることがあります。彼女に命を吹き込むプロセスを心から楽しみました。
――キャスティングについて。
イム・ピルソン監督：ハ・ジョンウさんは『韓国でビルオーナーになる方法』の正に中心です。ギ・スジョンを演じるのに他の誰かを想像することは不可能です。彼との仕事を通じて、まるで戦友として2本以上の映画を共に作ったかのような連帯感が生まれました。クリスタルさんはシリーズ後半で予想以上に力強い演技を見せてくれます。彼女は驚くべき変貌とより深い感情の幅を期待させてくれる俳優です。シム・ウンギョンさんに会えたのは純粋に幸運でした。彼女はヨナの謎めいた存在感と、無邪気で邪悪な性質をすばらしい魅力で表現してくれました。
オ・ハンギ作家：ハ・ジョンウさんのキャスティングが決まった瞬間、プロジェクトが真に始まったと感じました。制作陣の周囲に突如として独特の勢いが生まれました。まるで最初から彼を念頭に置いて脚本が書かれたかのように感じられたほどです。