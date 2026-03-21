【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２０日の米ＦＯＸニュースのインタビューで、事実上封鎖されているホルムズ海峡の安全確保への日本の関与に改めて期待を示した。

前日の日米首脳会談で自衛隊派遣などの確約があったかを問われ、「憲法上の制約はあるが、我々が必要とするなら、日本は支援してくれるだろう」と述べた。「日本はＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）よりも優れた同盟国だ」とも語った。

トランプ氏は自身のＳＮＳへの投稿で、各国がホルムズ海峡経由でエネルギーを輸入していることを踏まえ、「海峡は利用する国々によって警備・監視される必要がある」と主張。別の投稿では非協力的なＮＡＴＯへの不満を示し、「米国なしのＮＡＴＯは張り子の虎だ。臆病者たちよ、我々は忘れない」と記した。

ホワイトハウスでは記者団に、「米国は海峡を必要としていないが、欧州や韓国、日本、中国、他の多くの国は海峡を必要としており、関与しなければならない」と語った。

イランとの停戦については、「文字通り相手を壊滅させている時に停戦したくない」と述べた。軍事作戦の目標として、ミサイルの能力や発射装置の完全な無力化のほか、▽防衛産業基盤の破壊▽海軍・空軍の排除▽核能力の保有阻止▽中東の同盟国を「最高水準」で保護すること――をＳＮＳへの投稿で挙げた。「目標達成に近づいている」とし、「作戦の縮小を検討している」と明らかにした。

一方、ロイター通信など複数の欧米メディアは２０日、米政権が対イラン軍事作戦に関し、約２５００人の海兵隊部隊や米海軍の強襲揚陸艦などを中東地域に追加派遣すると報じた。上陸作戦に対応する部隊で、イランの原油輸出拠点の占領や沿岸部侵攻にあたる可能性もあるとしている。